VANDALIZAM U CRNOJ GORI

Na ogradi veleposlanstva BiH u Podgorici osvanuli sramotni grafiti koji veličaju Ratka Mladića

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
16.12.2025.
u 11:58

Uz to je išarana i ploča na kojoj stoji službena oznaka veleposlanstva BiH i to grafitom koji podsjeća na srpski grb s ocilima

Na zidu kojim je ograđen kompleks veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Podgorici u utorak su ispisani grafiti kojima se veliča osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić a policija u Podgorici provodi istragu kako bi se otkrili počinitelji. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi kako je velikim ćirilićnim slovima plavom bojom na zidu ispisano "Generale, hvala ti za Srebrenicu" i "Kafa, slatko, Mladić Ratko".

Uz to je išarana i ploča na kojoj stoji službena oznaka veleposlanstva BiH i to grafitom koji podsjeća na srpski grb s ocilima. Veleposlanik BiH u Crnoj Gori Branimir Jukić kazao je kako su zaposleni u veleposlanstvu grafite zatekli kada su u jutarnjim satima došli na posao.

"Grafiti su bili uvredljivog, nacionalističkog sadržaja, tako da odmah smo alarmirali policiju, a sada ekipa za očevide radi svoj dio posla", kazao je Jukić za portal Slobodna Bosna. Veleposlanstvo BiH u Podgorici za to je vrijeme nastavilo redoviti rad.

Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba Mladić je presudom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina počinjenih u BiH uključujući tu i genocid u Srebrenici u kojemu je ubijeno više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka.
ratni zločinac ratko mladić

