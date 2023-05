Sud ostao bez konkretnih dokaza i ključnih svjedoka, Kongo nije tražio povratak djece

Na Visokom sudu u Ndoli jučer je postalo dijelom jasno da u slučaju optužbe protiv osmero Hrvata te još dvoje afričkih državljana za navodno “kupovanje” djece iz DR Konga, matična zemlja mališana i ne surađuje. Zambijske vlasti optužile su Hrvate za krivotvorenje dokumenata u pokušaju da posvoje djecu, no nitko iz DR Konga - iako su i njihovi državljani bili na popisu svjedoka tužiteljstva - nije se pojavio na sudu i svjedočio. Štoviše, kongoanski diplomat koji je, prema navodima asistentice imigracijske službe Precious Nkamba, djecu doveo do granice preko koje su ušla u Zambiju, nije došao na sud jer nije dobio dozvolu svoje države za to, a i ne mogu ga naći. Također, dosad DR Kongo nije podnio zahtjev da se djeca, koja su sad smještena u Zambiji, vrate u matičnu državu. To je rekao zambijski policijski službenik koji je u prosincu prošle godine uhitio Hrvate. I on se jedva pojavio na suđenju, i to tek nakon što je sutkinja Mary Mulanda dala tužiteljstvu, kojemu su otpadali svjedoci, rok do prošlog petka da zaključi slučaj.

Ipak, svjedočenje policajca se od petka proteglo i na jučerašnji dan jer je posljednje ročište, gotovo cjelodnevno, bilo obilježeno svjedočenjem Ivana Pernara, koji je zamalo završio u pritvoru zbog nepoštivanja suda. Policijski službenik Kombe Sakeni u petak je kazao da je Steve Mulija, za kojeg tužiteljstvo tvrdi da je arhitekt cijele operacije, uzimao po 2040 dolara po djetetu, da je vidio WhatsApp komunikaciju njega i jednog od optuženih Hrvata u kojoj se spominje transakcija, te da su mu u konzulatu DR Konga u Zambiji rekli da su dokumenti o posvojenju djece krivotvoreni. No kad su ga jučer odvjetnici Hrvata i dvojice stranaca tražili da predoči dokaze, osim svojih tvrdnji, on ih nije imao. Posebno se to odnosilo na komunikaciju preko WhatsAppa, za koju je i dalje ustrajao da postoji, samo da sud od njega nije zatražio da je predoči.

Sutkinja Mary Mulanda je na kraju uzela podneske odvjetnika te objavila da će u četvrtak odlučiti o idućem koraku. Dva su scenarija - može odlučiti da se suđenje nastavlja ispitivanjem svjedoka obrane ili će odbaciti optužnicu i osloboditi sve optužene. Djecu, koja su u petak bila nakratko dovedena na sud kako bi ih policijski službenik koji je uhitio Hrvate mogao identificirati, preuzele su zambijske socijalne službe. Prema podacima zambijskih vlasti, nalaze se u posebnom kompleksu gdje se o njima skrbe. Na sigurnom su, nisu ni na koji način ugrožena te imaju medicinsku skrb i dobru prehranu. MVEP je u suradnji s lokalnom humanitarnom organizacijom u više navrata djeci dostavilo hranu i druge potrepštine, kažu na Zrinjevcu.

