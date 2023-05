Ivan Pernar ismijan na sudu u Zambiji

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar u petak je svjedočio protiv Hrvata u Zambiji koje su optužili za trgovinu djecom. Iako nema baš nikakve veze sa slučajem i posvajanjem djece iz DR Konga na sudu je prvo rekao da je jedan od uhićenih Hrvata rođen kao žena, a sad tvrdi da je muškarac. U Zambiji je to kažnjivo.

Ivan Pernar izazvao je smijeh na sudu kada je prilikom prepoznavanja prišao optuženiku i viknuo “ovo je žena koja sada tvrdi da je muškarac”. Pernar je u svom iskazu na sudu rekao da je u siječnju ove godine iz hrvatskih medija došao do saznanja da su osmero Hrvata uhićeni u Zambiji. Tada je kaže, počeo sumnjati u zakonitost posvojenja.

Rekao je da je jedan od optuženih rođen kao žena. Rekao je da je informaciju dobio nakon što je taj optuženi snimio dokumentarni film o svojoj tranziciji. Kazao je i da je taj optuženi njegov susjed u Zagrebu, ispričala je zambijska novinarka za 24sata. Tijekom unakrsnog ispitivanja, odvjetnik Gidieon Kalandanya pitao je Pernara je li rasist i opravdava li ropstvo u svom nedavnom podcastu.

- U podcastu ste opravdavali zlostavljanje robova jer su jeli previše šećera - pitao je Kalandanya Pernara. No, u svom obrazloženju, Pernar je rekao da je besmisleno uzimati isječak iz njegovog podcasta i tvrditi da on opravdava ropstvo. To se nije svidjelo braniteljima koji su tražili da se svjedoku zamjeri neotesano ponašanje. Ipak sutkinja je na kraju oprostila Pernaru nakon što se bezrezervno ispričao za ponižavanje suda i odvjetnika i tako je izbjegao zatvor.

