SVEMIR I OKOLIŠ

Sud odbio tužbu ekoloških udruga protiv širenja SpaceX-ove baze u Teksasu

A SpaceX Super Heavy booster carrying the Starship spacecraft lifts off on its 10th test flight
Foto: STEVE NESIUS/REUTERS
Autor
Vedran Balen
16.09.2025.
u 13:34

Savezna agencija FAA ispunila je obveze pri davanju dozvole za širenje operacija tvrtke Elona Muska uz zaštićeno područje u Teksasu

Savezni sudac u Washingtonu odbacio je tužbu ekoloških udruga koje su osporavale odluku američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) iz 2022. o odobrenju proširenja raketnih lansirnih aktivnosti kompanije SpaceX uz nacionalni rezervat prirode u južnom Teksasu, piše The Guardian.

Udruge su tvrdile da buka, svjetlosno onečišćenje, gradnja i promet degradiraju stanište ugroženih ocelota i jaguarundija, kao i gnjezdilišta ugroženih atlantskih kornjača Kemp’s Ridley i zaštićenih vrsta obalnih ptica. Sudac Carl Nichols presudio je, međutim, da je FAA ispunila svoju obvezu „temeljito sagledati učinke svjetla na obližnji divlji svijet“.

Pitanje zaštite prirode dodatno je zakomplicirala odluka bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je 2020. potpisao uredbu o jačanju konkurentnosti privatne svemirske industrije. Uredba predviđa ublažavanje ekoloških propisa za komercijalne svemirske tvrtke, među kojima je i SpaceX, a mogla bi značiti izbjegavanje detaljnih okolišnih procjena koje zahtijeva Nacionalni zakon o zaštiti okoliša (NEPA).

Privatne svemirske kompanije moraju ishoditi lansirne dozvole FAA, a dio tog postupka uključuje i obvezne okolišne procjene. Razlog je to što raketni letovi i prizemljenja mogu snažno utjecati na lokalne zajednice i prirodni okoliš: ispušni plinovi, dimni oblaci i udarni valovi pri lansiranju ugrožavaju biljni i životinjski svijet, a ostaci uništenih raketa mogu zagađivati more i kopno opasnim kemikalijama.

Trump je pritom istaknuo kako je za nacionalnu sigurnost važno da privatna svemirska industrija „znatno poveća“ broj lansiranja do 2030. godine.

SpaceX, koji paralelno vodi postupke za širenje lansiranja svojih raketa širom SAD-a, već je bio na meti ekoloških udruga koje su tvrdile da FAA nije dovoljno pažljivo procijenila utjecaj na zaštićene vrste kod lansirne baze u Boca Chici, Teksas. Posebno se osporavao prvi let goleme rakete Starship u travnju 2023., koji je pri polijetanju razorio lansirnu rampu i izbacio komade betona desetak kilometara daleko. Eksplozija je izazvala požar na 1,5 hektara državnog parka te, prema dostupnim podacima, uništila gnijezdo prepelica i populaciju rakova.

Unatoč kritikama, FAA je u svibnju objavila da SpaceX-u daje dopuštenje da broj lansiranja Starshipa u Teksasu poveća s pet godišnje na 25. Tvrtka Elona Muska traži i da joj se odobri povećanje broja lansiranja manjih Falcon raketa s vojne baze Vandenberg u Kaliforniji sa 50 na 95 godišnje.

Ključne riječi
SpaceX

