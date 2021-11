Ivica Todorić: Ja sam najveći borac u Hrvatskoj protiv korupcije. Nije mi bolno ići u Konzum

Ivica Todorić gostovao je u RTL Direktu gdje je ustvrdio da mu je cilj "da dobijemo državu koja je sređena i da vlada vladavina prava"

Upitan je li očekivao takav razvoj događaja, potvrdio je da je.

- Naravno da jesam. Vi znate moje prve izjave koje su bile su u tom smjeru da ja nisam ništa zgriješio, da sam napravio nešto vrlo pozitivno za Hrvatsku, da za nama nema nikakve prljavštine. U to sam bio više nego siguran.

Na pitanje misli li da pada cijeli slučaj zbog KPMG i Ismeta Kamala, čovjek je potpisao financijsko vještačenje koje ključni dokaz, Todorić je kazao da nije ga puno puta spominjao već je to zadnje što je u tom predmetu došlo.

- Ja najviše spominjem Plenkovića, a onda sve ostalo. Sve je to došlo u zadnje vrijeme, sve je počelo pred ročište i onda se ustvari pojavio taj problem na koji način se sve to radilo kako se sve u Agrokoru radilo na jedna pomalo krivi i čudan način. Tako se radilo i to vještačenje i kad je došlo na stol pitanje tog vještačenja utvrdio se niz nezakonitosti koje smo mi predstavili sudu i u konačnici i u ovom trenutku imamo ovu situaciju koju danas imamo - objasnio je nekadašnji vlasnik Agrokora.

- Ne znam koliko to javnost zna, ali ja sam bio u ovoj bici već pet godina. Stvari su krenule od nule i danas nakon pet godina smo u nekakvoj drugoj poziciji. Davno bi se to zatvorilo da je vladavina prava - kazao je Todorić u emisiji.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Photo: Robert Anic/PIXSELL

Dodao je kako se te stvari ne bi događale u Hrvatskoj da postoji vladavina prava.

- S obzirom da ne postoji pomalo ti autokrati koji drže politiku, to se odnosi na Andreja Plenkovića i najbliže suradnike, onog trenutka kad se otvori to onda ja mislim da će se vrlo brzo, pazite oni preko noći neke stvari zatvaraju. Što je glavna državna tužiteljica rekla na press konferenciji: da će to sada dobiti drugi tužitelji i da se moraju upoznati s predmetom pa će se onda ponovno pokrenuti optužnica. Četiri godine im je do sada trebalo, a ona je sada rekla da će to za dva do tri tjedna napraviti.

Ispričao je kako on uživa u ovom novom zadatku otkad se sve dogodilo s Agrokorom, ustvrdivši kako se on ne brani ni od čega, niti hoće odvjetnike niti obrane. Uvjeren je kako može pobijediti bez odvjetnika

- Apsolutno, ne treba mi nitko! Ovih pet godina stalno radim, nema vremena za ništa. Ljudi to možda ne prepoznaju, ali ja sam najveći borac u Hrvatskoj protiv korupcije! Dakle, ja direktno napadam centar, u srce korupcije, u glavu korupcije. Direktno u Plenkovića, Marića… Četiri, pet godina napadam! - navodi u RTL Direktu

Na pitanje zašto je predao Agrokor državi, ustvrdio je da ga se to pita zbog gledatelja i da bi voditeljicu trebalo biti sram jer je živjela tad u Hrvatskoj.

- Vi ste vidjeli tko je mene napao, 10.000 medijskih objava. Sve je isplanirano da se krene da se kaže da je AGROKOR u problemima i da je Ivica Todorić kriminalac i onda su rekli da nisam šest milijardi platio poreza, da sam 12 milijardi na neke otoke odnio. Ma čuda sam radio, a Agrokora propada i treba ga spasiti.

- Gdje bi ja drugdje kupovao nego u Konzumu. Nije mi bolno ići u Konzum. Nikakvih problema s time ja nemam. Ja sam sve maknuo od sebe. Posvetio sam da riješim tu korupcijsku hobotnicu i ja ću to napraviti. Ja jedinu snagu u Hrvatskoj imam da to srušim - smatra nekadašnji čelni čovjek Agrokora

