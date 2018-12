Studentima i 1100 kuna mjesečno, uz stipendije daju se i krediti – županija plaća dio kamata

Varaždinski župan Radimir Čačić podijelio je jučer ugovore o stipendiranju učenicima i studentima, njih 68 koji su se javili na natječaj i prošli selekciju. S prijašnjim stipendistima broj djece i mladih čije školovanje potpomaže Varaždinska županija u ovoj godini popeo se na 145.

– Županijske stipendije iznose 700 kuna, ali isplaćuju se svih 12 mjeseci u godini, kontinuirano, i jednom kad ih dobijete, ako ste redovni student, dobivat ćete ih do kraja studiranja. Državne stipendije iznose 1200 kuna, ali isplaćuju se deset mjeseci i onda se ponavlja cijeli proces. Smatramo da je ovo naše rješenje kvalitetnije i da donosi socijalnu stabilnost. Pristupi su različiti, ali treba naglasiti da je sustav razvijen i da dobro i u velikom postotku pokriva potrebe naših studenata – objasnio je župan Čačić koji želi povećati postotak visokoobrazovanih ljudi u županiji koja je godinama bila na začelju liste županija s najmanjim prosječnim plaćama. Sad se popela za nekoliko mjesta.

– Udvostručili smo broj studenata na fakultetima u odnosu na razdoblje kad sam prvi put obnašao dužnost župana. Sad nam još treba onaj fini tuning, obrazovanje treba što više vezati uz potrebe gospodarstva, počevši već od srednje škole, a posebno treba voditi računa o deficitarnim zanimanjima, i to ne samo u gospodarstvu, nego i, primjerice, na svim razinama u zdravstvu – dodao je.

Istražili smo koliko novca izdvajaju neke druge županije. Osječko-baranjska srednjoškolcima od 1. rujna do 30. lipnja isplaćuje 450 kuna mjesečno, a studentima tisuću kuna. U toj županiji ističu da već 16 godina dijele stipendije darovitim učenicima i studentima te onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, no od ove školske godine na prijedlog župana Ivana Anušića uvedene su i stipendije za one koji se školuju za zanimanja iz STEM područja te za one slabijeg socijalnog statusa. Takvu je odluku donio nakon analize gospodarskih i društvenih prilika na području županije.

Pogledajte galeriju studentskog doma u Varaždinu:

– Time se pokušava usmjeriti učenike i studente za zanimanja s kojima će se lakše moći zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada – napominju. Zagrebačka županija učenicima daje 500, a studentima tisuću kuna, i to prema kriterijima izvrsnosti i socijalnom kriteriju. Dio stipendija rezerviran je za deficitarna zanimanja poput pedikera, kuhara, slastičara, elektroinstalatera, mesara, automehaničara, dimnjačara i puškara. Brodsko-posavska županija redovnim studentima daje 800 kuna mjesečno tijekom 11 mjeseci, a Istarska županija 1100 kuna tijekom deset mjeseci.

Međimurska županija dijeli jednokratne financijske potpore u iznosu od 600 kuna svim redovnim studentima, a u suradnji s Obrtničkom komorom i gradovima učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja dijeli 600 kuna. Odobravaju se i stipendije djeci branitelja te studentski i učenički krediti od 1000 kuna. Vraćanje kredita osigurava se jamstvom ili drugim banci prihvatljivim instrumentom osiguranja, a Županija preuzima obvezu podmirenja kamata za vrijeme isplate i počeka te najmanje jedan posto kamata tijekom otplate kredita. Obvezu vraćanja glavnice, preostalih kamata i drugih obveza preuzimaju korisnici. Krapinsko-zagorska županija daje 700 kuna za nadarene studente, ali i prema socijalnom kriteriju, a isto toliko daje i Koprivničko-križevačka županija u 12 mjesečnih rata. U županijama sve više ističu važnost upisa u škole i na fakultete koji jamče brzo zapošljavanje, a na vrhu prioriteta uglavnom su medicina i inženjeri raznih struka, posebno strojarstva.

