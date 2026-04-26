Mladi povratnik iz Irske preuzeo osječki DP

Dino Božić preuzeo je vodstvo osječkog ogranka Domovinskog pokreta, koji je jučer imao izbornu skupštinu. Riječ je o mladom upravom referentu, inače povratniku iz Irske, koji se odlučio vratiti u Hrvatsku te se uključio u politiku. Nezadovoljan je, kaže, neravnomjernim razvojem grada Osijeka te smatra da bi se u sve četvrti trebalo jednako ulagati.

– Smatramo da se Osijek ne razvija ravnomjerno, neki dijelovi grada dobivaju više, neki manje, što je po meni apsolutno nedopustivo zato što svaki građanin Osijeka jednako vrijedi, svi plaćamo jednaki porez i jednako doprinosimo ovome gradu – kazao je Božić te istaknuo kako se Retfala i Donji grad više razvijaju od Juga 2, odakle je i on sam. – Donji grad je dobio novu šetnicu, Retfala novi stadion, a Jug 2 nije dobio ništa – kaže Božić. Prije izborne skupštine otkrio je zašto se iz Irske vratio u Hrvatsku.

– Shvatio sam da je sreća ovdje. Odlučio sam se upustiti u politiku, smatram da bi svi mladi trebali slijediti moj primjer jer od sjedenja na kavama i polemiziranja nema ništa. Vrijeme je da preuzmemo sudbinu u svoje ruke i budemo krojači svoje sreće. Sin sam hrvatskog branitelja, otac je prenio svoju ljubav prema domovini na mene. Tamo nikada nisam bio sretan, imao sam financijsku sigurnost, ali srce je uvijek vuklo Osijeku – kazao je Božić.

Na izbornoj skupštini potporu novom voditelju osječkog ogranka dala je Dražena Vrselja, državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija iz redova DP-a. U posljednjih godinu dana situacija u ogranku Domovinskog pokreta u Osijek bila je prilično nestabilna, obilježena unutarnjim nesuglasicama i promjenama u vodstvu. Najveći potres dogodio se u travnju 2025., kada je tadašnja predsjednica osječkog ogranka Jesenka Ricl podnijela ostavku i napustila stranku. Kao razlog navela je neslaganje s vrhom stranke i načinom vođenja politike, posebno oko priprema za lokalne izbore. Lokalni ogranak smatrao je da nema dovoljnu podršku središnjice iako je Osijek strateški važan grad. Vodstvo je tada preuzeo Božić kao povjerenik.