Kakav sretnik: Uplatio je manje od 12 eura, a dobio 80 tisuća

Stanovnik Stona imao je nevjerojatnu sreću u igri Sve ili Ništa, gdje je u 116. kolu pogodio svih 11 izvučenih brojeva i osvojio dobitak od čak 80.000 eura. Izvučeni brojevi bili su 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 i 16, a sretni igrač pogodio je upravo sve njih.
Listić je uplatio s ukupno devet kombinacija, a za ulog od 11,70 eura ostvario je veliki dobitak. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tisak na adresi Placa 1 u Stonu.
