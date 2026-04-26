PORED IZVORA RIJEKE KUPE

Obnovljen pješački most u Nacionalnom parku Risnjak

Risnjak
M. Vrdoljak
Autor
Jolanda Rak Šajn
26.04.2026.
u 20:26

Most je u neposrednoj blizini izvora rijeke Kupe, a više nema upornjake u koritu pa je omogućen njezin nesmetan prirodni tok

U Nacionalnom parku Risnjak obnovljen je pješački most, oštećen 2022. godine uslijed obilnih kiša i visokog vodostaja rijeke Kupe. Obnovljeni most ponovno će sigurno i kvalitetno povezivati lokalno stanovništvo i brojne posjetitelje koji dolaze u ovo područje kako bi uživali u jedinstvenom krajoliku Gorskog kotara, čulo se na obilasku u kojem su, uz ravnatelja NP-a Risnjak Marija Antolića, sudjelovali i ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Igor Kreitmeyer i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Luka Balen. Ravnatelj Kreitmeyer kazao je kako je ukupna vrijednost radova iznosila 313 tisuća eura, a projekt je realiziran uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, državnog proračuna Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te vlastitih sredstava Javne ustanove NP Risnjak.

– U obnovi su putem sredstava državnog proračuna iz zajedničkih sredstava parkova sudjelovali i svi nacionalni parkovi i parkovi prirode, što dodatno potvrđuje solidarnost i zajedničku predanost očuvanju prirode – istaknuo je. Most se nalazi u neposrednoj blizini izvora rijeke Kupe, a izveden je tako da više nema upornjake u koritu rijeke, čime je omogućen njezin nesmetan prirodni tok.

Direktor FZOEU Luka Balen kazao je kako suradnja između Fonda i Nacionalnog parka Risnjak ima i širi značaj. – Fond je za 25 projekata koje je proveo za Risnjak odobrio ukupno 2,6 milijuna eura. Riječ je o projektima iz područja zaštite bioraznolikosti, korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti u prometu, kao i projektu sanacije divljih odlagališta. To potvrđuje koliko je važno sustavno ulagati u očuvanje prirode i održivi razvoj naših zaštićenih područja – naglasio je Balen.

Osim obnove mosta parku je nedavno osigurano i 1,8 milijuna eura za projekt obnove prirode, dok se uskoro očekuje i suglasnost Vlade za sklapanje ugovora o radovima na obnovi planinarskog doma Risnjak, vrijednosti 1,4 milijuna eura.

Avatar rubinet
rubinet
20:33 26.04.2026.

A slika predmetnog mosta je ? Gdje? Ah ,da. Na stranicama NP Risnjak.

