Ne propustite od 20h: Intervju s Iddom Netanyahuom, bratom izraelskog premijera

Dolazak brata izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Zagreb tema je koja je digla prašinu neki dan, a njegovo gostovanje na Fakultetu političkih znanosti izazvalo je snažne i podijeljene reakcije u javnosti. Ondje je, u sklopu kolegija o odnosima Židova i Arapa, Iddo Netanyahu održao predavanje koje je od samog početka bilo praćeno napetostima. Dodatne kontroverze izazvala je činjenica da njegov dolazak nije bio unaprijed najavljen, što je među dijelom studenata potaknulo nezadovoljstvo i rezultiralo prosvjedom.

Njegova strana priče, kao i stavovi o kulturi otkazivanja, ali i šire teme bile su samo dio intervjua koji je Iddo Netanyahu iznio ekskluzivno u TV studiju Večernjeg lista. Poznati novinar Tomislav Krasnec, koji je sjeo nasuprot njega, zagrabio je i u pitanja aktualnog stanja u svijetu i rastućih geopolitičkih napetosti do sve vidljivijih ograničenja slobode govora, osobito u akademskim i intelektualnim krugovima.

Za Večernji TV razgovarali su i o situaciji na Bliskom istoku, ali i o globalnim podjelama koje, prema mišljenju Netanyahua, sve snažnije zahvaćaju i zapadna društva. Upozorio je na produbljivanje ideoloških rovova i sve izraženiju netoleranciju prema suprotnim stavovima, ocijenivši kako su reakcije na njegovo predavanje u Zagrebu tek jedan od primjera tog šireg fenomena.

Ujedno je i predstavio je svoj roman Itamar K., nedavno objavljen u hrvatskom prijevodu. Riječ je o britkoj i provokativnoj satiri koja prati mladog umjetnika rastrganog između vlastitih uvjerenja i društvenih očekivanja, a koju mnogi čitaju kao oštru kritiku suvremenih kulturnih i političkih trendova. Iako je napisan prije više od dva desetljeća, roman danas dobiva novo značenje te se često opisuje kao iznenađujuće aktualan, pa čak i proročanski u kontekstu današnjih rasprava o slobodi izražavanja i granicama javnog diskursa.

Netanyahu je upravo te motive povezao i sa svojim zagrebačkim iskustvom, istaknuvši kako književnost, ali i javni prostor u cjelini, sve češće postaju poprišta sukoba ideja i vrijednosti.