Studenti u očaju, masovno prijavljuju neugodna iskustva: 'Odbijaju nas iz lažnih razloga'

Na hrvatskom Redditu ovih se dana razvila živahna rasprava nakon što je jedan student podijelio svoje iskustvo potrage za studentskim poslom. Kako je naveo, od početka akademske godine prijavio se na otprilike petnaest različitih poslova, od onih oglašenih preko studentskog servisa do onih koje su nudili poslodavci u Facebook grupama. Rezultat je, kaže, uvijek bio isti, nije dobio nijedan.

U svojoj objavi opisao je niz razloga koje su mu poslodavci navodili. Neki su ga odbili zbog navodno nedostatnog iskustva, iako je radio kao konobar na sportskim događajima. Drugi su tražili isključivo puno radno vrijeme, što je za studenta nemoguće. Pojedini su mu kratko odgovorili da je mjesto već popunjeno, a u jednoj situaciji bio je gotovo zaposlen, ali su mu dan prije početka rada javili da su se ipak odlučili za djevojku s više iskustva. Jedan ga je poslodavac jednostavno prestao kontaktirati. “Na kraju se ispostavilo da sam samo gubio vrijeme, jer nitko nije imao volje ni javiti da su nekoga već odabrali”, napisao je.

Posebno ga je razočaralo iskustvo s prijavom za posao na panoramskom kotaču tijekom adventa. Kako navodi, nazvao je svega dva sata nakon što je oglas objavljen, a zatim i poslao SMS jer mu se nitko nije javljao. Nakon nekoliko dana saznao je da je mjesto popunjeno, bez ikakvog povratnog odgovora. “Netko se nije udostojio pogledati propušten poziv ili poruku, a oglas je nestao prije nego što sam dobio ikakvu informaciju”, dodao je. Još jedno neugodno iskustvo doživio je s marketinškom agencijom koja, prema oglasu, nudi promocije, anketiranja i dijeljenje letaka uz satnicu od petnaest eura. Poslali su mu generičku poruku u kojoj od njega traže podatke koje im je već dostavio, no ni nakon četiri dana, govori, nije dobio nikakav daljnji odgovor niti je dodan u radnu WhatsApp grupu.

Objava je izazvala veliki broj komentara, a mnogi su se prepoznali u njegovoj situaciji. Jedan korisnik napisao je da je i sam prolazio sličnu fazu prije nego što je otkrio mogućnost rada kao demonstrator na fakultetu. Istaknuo je da je satnica mala, ali da je rad fleksibilan i dobro dođe za ostvarivanje boljeg odnosa s profesorima. Drugi je korisnik savjetovao da se student okrene trgovačkim lancima, uz tvrdnju da supermarketi gotovo uvijek trebaju dodatnu radnu snagu, posebno tijekom blagdanskog razdoblja. Sličan stav iznio je i sudionik rasprave koji je rekao da se u fast-food restoranima, poput McDonald'sa i KFC-a, često traže studenti, a rad je redovit i predvidiv.

Nije nedostajalo ni komentara koji tvrde da posla zapravo ima dovoljno, ali da se za njega treba aktivno raspitivati na terenu. Jedna korisnica je naglasila da je doslovno dovoljno obići trgovine, naročito u šoping-centrima, jer “uvijek trebaju dodatne ruke, pogotovo pred blagdane”. Drugi su naveli da postoje i specifični razlozi zbog kojih je situacija možda lošija nego ranije, poput smanjenog obujma posla, ukidanja smjena ili potrebe poslodavaca da zapošljavaju radnike iz inozemstva.

U raspravi su se našla i vrlo suprotstavljena iskustva poslodavaca. Jedan se zaposlenik požalio da su “studenti koji dolaze uglavnom neradnici”, navodeći primjere kašnjenja, ranijih odlazaka, sjedenja tijekom radnog vremena i nošenja slušalica. Za njega je odluka bila logična: radije će zaposliti radnike iz Nepala koji su, kako tvrdi, odgovorniji i pouzdaniji. Drugi poslodavac potpuno je osporio takav stav, ističući da su u njegovoj firmi studenti bili najmotiviraniji i najvrijedniji radnici. Ustvrdio je da, ako poslodavac konstantno dobiva loše radnike, problem nije u radnicima nego u selekcijskom procesu ili reputaciji same firme.

Da potraga za studentskim poslom može biti dugotrajna i frustrirajuća, potvrdila je i jedna korisnica koja je napisala da je prošla gotovo sto prijava dok ju napokon netko nije zaposlio. Ispričala je i da je čak i u McDonald'su bila odbijena unatoč upornosti. Druga je pak primijetila da poslodavci znaju “ghostati” i kod puno ozbiljnijih stvari, pa ju tako nisu ni obavijestili o odbijenoj stipendiji.