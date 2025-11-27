Šok u Zagrebu: 'Dobila sam račun za struju od 115 eura, a nikad nisam kod kuće'

Jedna korisnica Reddita iz Zagreba ostala je neugodno iznenađena kada je otvorila račun za struju za listopad u iznosu od čak 115 eura. Iako ona i dečko većinu dana provode na poslu, a stan od 70-ak kvadrata griju minimalno, visoki iznos natjerao ih je da se zapitaju troše li negdje energiju, a da toga nisu ni svjesni, ili je posrijedi greška.

Korisnica koja se na Redditu potpisuje kao "DidiDitto" objasnila je kako žive u unajmljenom stanu u kući koja nema plin, već se sve bazira na struji. Nedavno su odvojena brojila za sve stanove, što je trebalo donijeti transparentniju naplatu, no uslijedio je hladan tuš. Prema njezinim riječima, većinu vremena nisu kod kuće, a kada jesu, koriste tek nekoliko manjih lampi. Grijanje dnevnog boravka i kuhinje svodi se na rad klima uređaja dva do tri sata dnevno, dok spavaću sobu zagrijava električnom grijalicom otprilike dva sata. Uz to, koriste električni bojler postavljen na štedljivi način rada te indukcijsku ploču za kuhanje.

Zajednica na Redditu brzo se uključila u detektivski posao kako bi otkrila "krivca" za visoki račun. Većina komentatora odmah je prstom uperila u malu električnu grijalicu koju korisnica pali u spavaćoj sobi. Iako se dva sata rada čine zanemarivim, iskusniji korisnici upozoravaju da takvi uređaji "gutaju" struju. Jedan od komentatora izračunao je da grijalica snage 2 kW kroz dva sata rada potroši jednako energije kao svi ostali uređaji u stanu tijekom cijelog dana. Kada se tome pridoda i električni bojler, koji je veliki potrošač čak i u eco modu, te indukcijska ploča, matematika postaje jasnija.

Osim navika potrošača, rasprava je dotaknula i širi kontekst poskupljenja energenata u Hrvatskoj krajem 2025. godine. Naime, s postupnim ukidanjem vladinih subvencija i povećanjem mrežarina koje je nastupilo ove jeseni, cijena kilovatsata znatno je viša nego prethodnih godina. U komentarima napominju da se grijanje na struju u slabo izoliranim kućama, pogotovo uz korištenje neefikasnih grijalica umjesto inverter klima uređaja, sada skupo plaća. Mnogi su savjetovali korisnici da, umjesto paljenja i gašenja uređaja, klimu ostavi da radi duže na nižoj snazi jer inverterski uređaji troše manje energije za održavanje temperature nego za ponovno zagrijavanje hladnih zidova.

Uz savjete o promjeni načina grijanja, dio građana sugerirao je i provjeru samog brojila. S obzirom na to da su brojila nedavno razdvojena, postoji mogućnost tehničke greške ili da je na njihovo brojilo spojen još neki potrošač u kući. Najjednostavniji test koji su predložili jest gašenje svih osigurača u stanu i provjera vrti li se brojilo i dalje. Ako se potrošnja bilježi i dok je sve isključeno, problem nije u grijalici, već u instalacijama. Ipak, s obzirom na trenutne cijene energije i opisane uređaje, većina se slaže da je račun, nažalost, vjerojatno točan.