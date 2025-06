Studente uče kako u poslovnom svijetu reći 'ne', o kriptovalutama te kako biti održiv

Svakako, ne možete pogriješiti ako u Beču obiđete najprije centar. Prepun povijesti, ključnih zgrada koje su se nekoć izravno ticale i nas, poput Hofburga, ili pak samog dvorca Schönbrunn odlučite li se pomaknuti koji kilometar dalje, ili znamenite Albertine. Rekli bismo kako bi vam teško bilo dovoljno tjedan dana da obiđete samo ta zdanja. Ili možete krenuti prema Prateru koji je tek koji kilometar udaljen od središta nekadašnje monarhijske metropole. I vidjet ćete jedan neobično lijep kvart, uredan, čist, lijepih avenija, sa svim obilježjima Beča samoga. Tamo su, recimo, Wurstelprater, doista veliki zabavni park prema kojem je sam Prater i dobio ime. U njemu je i panoramski kotač izgrađen 1897. godine, zajedno s još pregršt zanimacija zbog kojih je ovom autor bilo žao što nije barem 40 godina mlađi. Ili možete do Stadiona Ernst Happel, jednog od stadiona s pet zvjezdica na kojem igra austrijska reprezentacija, ali i na kojem su održani koncerti cijelog niza svjetskih zvijezda. Ali, tamo je i Wirtschaftsuniversität Wien, na engleskom WU Vienna University of Economics and Business, WU Poslovno i ekonomsko sveučilište na hrvatskom. Ova je institucija najveće europsko poslovno sveučilište te jedno od vodećih takvih sveučilišta u svijetu. Pohađa ga 21.000 studenata o čijoj se naobrazbi brine 2800 djelatnika.