Studenac zaključio ovogodišnje aktivnosti platforme „Narančasta ribica“: na adrese 70 djece iz jednoroditeljskih obitelji stižu božićni pokloni

Slanjem božićnih poklona na kućne adrese 70 djece te organizacijom blagdanske radionice za djecu i roditelje, Studenac je zaključio ovogodišnje aktivnosti u sklopu „Narančaste ribice“, društveno odgovorne platforme koja pruža sustavnu podršku jednoroditeljskim obiteljima.

Blagdanske aktivnosti započele su u prvom tjednu prosinca, kad je Studenac u restoranu RougeMarin Bar&Ton organizirao božićnu radionicu izrade medenjaka za djecu i roditelje s područja Zagreba. Dvadesetak mališana tad su s roditeljima pripremali i ukrašavali medenjake, za što su im sve potrebno osigurali Studenac te partneri projekta KitchenAid i Dr. Oetker. Tom prigodom djeca su pisala i svoje božićne želje koje su zajedno sa željama ostale djece iz programa pristigle na adresu tima „Narančaste ribice“. Osiguravanjem da pokloni razvesele djecu pod drvcem na božićno jutro simbolično su zaokružene aktivnosti organizirane u sklopu platforme „Narančasta ribica“ kroz 2025. godinu.

Mama šesnaestogodišnje Jelene zahvalila je Studencu na podršci tijekom cijele godine:

„Hvala Studencu što su nas uključili u projekt. Pozivam sve koji mogu pružiti podršku da se uključe, jer ovakve aktivnosti jako puno znače samohranim roditeljima poput mene. Neizmjerno cijenim sve što je učinjeno u protekloj godini – od ljetovanja, preko školskih paketa i besplatnih sportskih aktivnosti, pa sve do božićnih poklona. Svaka je gesta vrijedna i ostavlja trag.“

Foto: Studenac

Nedostatak vremena, financijska nestabilnost i povećana razina stresa svakodnevica za brojne roditelje koji samostalno brinu o djeci

Cilj platforme „Narančasta ribica“ je pružiti cjelogodišnju, konkretnu i kontinuiranu podršku jednoroditeljskim obiteljima koje se suočavaju s financijskim i organizacijskim poteškoćama te djeci omogućiti bezbrižniju svakodnevicu.

Aktivnosti u 2025. godini započele su sa sveobuhvatnim istraživanjem koje je Studenac u travnju proveo uz Udrugu Let i agenciju Improve, s ciljem usporedbe izazova u jednoroditeljskim obiteljima s izazovima obitelji s oba roditelja. Naime, rezultati istraživanja pokazali su da su nedostatak vremena, financijska nestabilnost i povećana razina stresa svakodnevica za brojne roditelje koji samostalno brinu o djeci.

Više od trećine roditelja iz jednoroditeljskih obitelji svoju financijsku situaciju tada je procijenilo lošom. Svaki drugi roditelj iz jednoroditeljskih obitelji tvrdio je kako ne može djeci priuštiti ono što smatra potrebnim, dok se s tim poteškoćama suočava 19 posto roditelja iz obitelji s oba roditelja. Također, gotovo polovica samohranih roditelja kazao je da im djeca nisu uključena u sportske ili umjetničke aktivnosti radi financijskih ograničenja. S druge strane, financijska ograničenja su razlog neuključivanja djece u izvannastavne programe kod svega 15 posto obitelji koje čine oba roditelja.

Foto: Studenac

Mentalno zdravlje djece u jednoroditeljskim obiteljima također je razlog za zabrinutost. Tako gotovo 60 posto roditelja u ovoj skupini nije bilo spremno ocijeniti emocionalno stanje svog djeteta vrlo stabilnim. Nadalje, njih 15 posto kod djece prepoznaje znakove tjeskobe, stresa ili ozbiljnijih emocionalnih poteškoća. Usporedbe radi, emocionalno stanje svog djeteta vrlo stabilnim ocijenilo je 57 posto roditelja iz dvoroditeljskih obitelji, dok je njih 5 posto tvrdilo kako prepoznaje spomenute poteškoće u mentalnom zdravlju svoje djece.

Upravo su ti uvidi bili temelj za razvoj sveobuhvatne platforme podrške narancastaribica.hr i pokretanje brojnih konkretnih aktivnosti za 70 jednoroditeljskih obitelji u 2025. godini.

Tako su djeca uključena u ovogodišnji program ljetovala u kampu u Novigradu u Istri, primila pakete za bezbrižni povratak u školu koji su uključivali školski pribor, torbe, sportsku opremu i druge potrepštine za početak školske godine. Djeci su omogućeni i besplatni sportski programi u suradnji s dvadesetak sportskih klubova, dok su božićni pokloni predstavljeni kao završna aktivnost ovogodišnjeg ciklusa. Uz navedene konkretne oblike podrške djeci i roditeljima, na narancastaribica.hr sve jednoroditeljske obitelji mogu pronaći razne inspirativne sadržaje koji im mogu olakšati svakodnevnicu.