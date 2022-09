Stručnjak za sigurnost o načinu priprema osiguranja: 'Moraš se postaviti u ulogu napadača i razmišljati kao on...'

Ušao je u posebno opremljen automobil, a potom se u koloni od 50-ak automobila iz zagrebačke zračne luke uputio prema centru metropole i hotelu Sheraton. Prije nego je prošao trasom, policija ju je blokirala, a prethodno su je dobro provjerili kako bi sigurnosno bilo sve po P. S.-u i kako se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je sinoć stigao u Zagreb i ostaje u našoj zemlji cijeli današnji dan, ne bi našao u opasnosti. Takve mjere osiguranja mnogi su komentirali kao neprimjerenima i pretjeranima, no pita li se stručnjaka za sigurnost Matu Laušića, one nisu ništa neuobičajeno s obzirom na razinu štićenosti osobe koja dolazi u stranu zemlju.

- Živimo u metropoli, u gradu u kojem je sjedište Vlade, Sabora i gdje "stoluje" čitav državni vrh i takve su stvari prilikom stranih posjeta sasvim normalne, vidio sam to i u Rimu, Parizu, Londonu. Na takve situacije moramo se jednostavno naviknuti – govori Mate Laušić, inače general-pukovnik u mirovini, koji je završio i Galillei College u Haifi u Izraelu, bio šef osiguranja različitih sportskih, kulturnih i javnih događanja, kao što su Univerzijada u Zagrebu ili Europsko prvenstvo u košarci, 1990. bio je šef osiguranja predsjednika RH, a od 1991. do 2002. i šef Vojne policije Hrvatske. Erdoganovo osiguranje možda i jest veće, kao što se navodi u medijima, u odnosu na posljednji put kad je bio u Hrvatskoj zbog situacije u Ukrajini i činjenice da se turski predsjednik stalno nudio da bude medijator kod zaraćenih strana, no sve što je dosad vidio kod Erdoganovog posjeta, kaže Laušić, ne odstupa od standardnih sigurnosnih protokola, prilikom kojih se uvijek pazi da se život grada remeti čim manje.

Video: Dolazak helikoptera u Sisak

- Ne vidim da je razina sigurnosti, odnosno ono što se poduzima kako do rizične situacije ne bi došlo, drugačija od one kad je nedavno dolazio francuski predsjednik Emmanuel Macron ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel – govori Laušić koji veliku pratnju turskog predsjednika sa svojim ministrima povezuje i s Hrvatsko-turskim gospodarskim forumom, budući da ovaj posjet gleda kao na onaj koji ima gospodarsku svrhu. Mjere se poduzimaju, dodaje, s obzirom na posudbu ugroženosti sigurnosnih službi i jedne i druge zemlje, ovisno o informacijama koje razmjenjuju.

- Dogovaraju se na kojem stupnju je trenutno sigurnost i što se još mora napraviti da se sigurnost pojača – ističe Laušić. Kad se pripremaju ovakvi posjeti visokih dužnosnika, kaže, u zemlju domaćina stiže sigurnosno-protokolarna prethodnica, a daleko prije njih situaciju "na terenu", izmjenjivanjem informacija, provjeravaju obavještajci.

- Kad je, primjerice, dolazio bivši američki predsjednik George W. Bush, sigurnosno-protokolarna prethodnica došla je mjesecima prije, a dok je došao njegov prethodnik Bill Clinton, koji je samo nekoliko sati boravio u Zračnoj luci Zagreb i tamo se sastao s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom, stigli su tjedan dana prije – kaže. A nakon što se sve "ispipa" i što je posjet bliži, kreće i provjera na terenu – zavaruju se šahtovi, uklanjaju spremnici za otpad, pa čak i pregledavaju prometni znakovi jer su stupovi na kojima su postavljeni šuplji, za slučaj da netko nešto nije unutra ubacio...

- Moraš se postaviti u ulogu napadača i razmišljati kao on te na temelju onog što se nekad dogodilo, ali i vlastitog predviđanja, učiniti sve da do napada ne dođe – govori Laušić. A prilikom biranja smještaja, provjerava se, dodaje, sve – od toga kad je lift posljednji put servisiran, kakva je kakvoća vode u eventualnom bazenu, ako postoji u hotelu, do toga kakvi su pričuvni izvori napajanja, ali i prehrambeni artikli koji će se dužnosniku poslužiti za jelo.

- Sve što će se naći na meniju stranog predsjednika, premijera ili bilo koga tko dođe u drugu zemlju provjereno je, neki čak nose svoje namirnice, ali i dovode kuhare. Što se tiče vozila, neki dovoze svoje, a neki traže točno određene kategorije, najčešće da je blindirano – govori Laušić. Isto su tražili i talijanski predsjednik Francesco Cossiga, prvi predsjednik koji je službeno posjetio Hrvatsku nakon njenog međunarodnog priznanja, ali i bivši njemački kancelar Helmut Kohl, prilikom posjeta obojice Laušić je obnašao dužnost načelnika Uprave vojne policije, koja je također bila uključena u neke segmente osiguranja.

Video: Delegacija turskog predsjednika