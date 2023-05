Stručnjaci upozoravaju: Sredozemlje se zagrijava 20% brže od drugih područja u svijetu

nova studija

NASA istražila razlike unutrašnjosti Marsa i Zemlje

"Najdublja područja Zemlje i Marsa imaju različite sastave - vjerojatno je to rezultat uvjeta i procesa koji su djelovali kada su se planeti formirali i materijala od kojeg su napravljeni", rekla je seizmologinja Jessica Irving sa Sveučilišta u Bristolu u Engleskoj, voditeljica studije objavljene ovaj tjedan u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.