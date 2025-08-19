Naši Portali
DOK SE IGRAO NA PLAŽI

Dječaka (7) u Istri ugrizao poskok: Bio je na respiratoru, imao je 2-3 ugrizne rane

Poskok
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 18:56

Liječnici su na desnom stopalu uočili nekoliko sumnjivih ugriza, posumnjavši na poskoka

Sedmogodišnjeg dječaka, inače stranog državljanina, ugrizla je zmija otrovnica na istarskoj plaži, nakon čega je hitno prevezen u pulsku bolnicu gdje mu je pružena prva pomoć i dan protuotrov, a zatim je prebačen u Rijeku. Incident se dogodio 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe, kada su preplašeni roditelji doveli dječaka u bolnici zbog bolova.

Dječak je primljen oko 1 sat ujutro, a roditelji su isprva mislili da je ozljeda nastala padom. Liječnici su na desnom stopalu uočili nekoliko sumnjivih ugriza, posumnjavši na poskoka. Roditelji su se kasnije sjetili da je dječak na plaži, 7-8 sati ranije, zavrištao, ali se nastavio igrati, pa nisu posumnjali na ozbiljan problem. Tek kada se dječak probudio s otečenom nogom, odjurili su u bolnicu. Ugriz se nalazio između drugog i trećeg prsta desnog stopala, a nije jasno je li riječ o jednoj ili više zmija, pišu 24 sata. 

Ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini objasnio je da otrov poskoka djeluje postupno. Dječak je zavrištao oko 16 sati, ali je nastavio s uobičajenim aktivnostima. Kada je noga otekla, roditelji su potražili pomoć. Dječak je imao 2-3 ugrizne rane, stavljen je na mehaničku ventilaciju, primio serum i nakon stabilizacije helikopterom je prebačen u Rijeku. Prema posljednjim informacijama ravnatelja, dječakovo stanje se poboljšalo.
Ključne riječi
zmija otrovnica poskok

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Hazl113
Hazl113
19:43 19.08.2025.

Ako je to istina, onda je imao sreće što nije ispustila otrov kod svakog ugriza, jer to Poskok može. Možda je sve zajedno bilo malo ubrizganog otrova, jer ga Poskok treba za plijen, zato ga čuva. Mislim da bi bile male šanse preživljavanja da je tri puta ubrizgala otrov.

