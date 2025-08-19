Dječaka (7) u Istri ugrizao poskok: Bio je na respiratoru, imao je 2-3 ugrizne rane

Sedmogodišnjeg dječaka, inače stranog državljanina, ugrizla je zmija otrovnica na istarskoj plaži, nakon čega je hitno prevezen u pulsku bolnicu gdje mu je pružena prva pomoć i dan protuotrov, a zatim je prebačen u Rijeku. Incident se dogodio 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe, kada su preplašeni roditelji doveli dječaka u bolnici zbog bolova.

Dječak je primljen oko 1 sat ujutro, a roditelji su isprva mislili da je ozljeda nastala padom. Liječnici su na desnom stopalu uočili nekoliko sumnjivih ugriza, posumnjavši na poskoka. Roditelji su se kasnije sjetili da je dječak na plaži, 7-8 sati ranije, zavrištao, ali se nastavio igrati, pa nisu posumnjali na ozbiljan problem. Tek kada se dječak probudio s otečenom nogom, odjurili su u bolnicu. Ugriz se nalazio između drugog i trećeg prsta desnog stopala, a nije jasno je li riječ o jednoj ili više zmija, pišu 24 sata.

Ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini objasnio je da otrov poskoka djeluje postupno. Dječak je zavrištao oko 16 sati, ali je nastavio s uobičajenim aktivnostima. Kada je noga otekla, roditelji su potražili pomoć. Dječak je imao 2-3 ugrizne rane, stavljen je na mehaničku ventilaciju, primio serum i nakon stabilizacije helikopterom je prebačen u Rijeku. Prema posljednjim informacijama ravnatelja, dječakovo stanje se poboljšalo.