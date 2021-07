Stručnjaci o pismu suca Kosa: 'Stekao je dojam da predsjednik opet ima kandidata'

Za komentar pisma suca Vrhovnog suda Damira Kosa, upućenog predsjedniku države Zoranu Milanoviću, upitali smo dvoje poznatih ustavnih stručnjaka.

- Ustavno-pravno se tu nema što reći, sve je davno rečeno, pa i od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske. Treći javni poziv je u tijeku i uvjerena sam da će do konca godine biti izabran predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda. Pismo ne bih htjela komentirati jer to je osobni nastup kojeg ljudski u potpunosti razumijem, ali se pravno nema što komentirati – rekla nam je prof.dr.sc. Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Kolega joj Mato Palić, s Pravnog fakulteta u Osijeku, kaže kako je iz pisma stekao dojam da je sudac Damir Kos "razočaran načinom kako su se stvari odigravale do sada".

- Razmišjao je o prijavi pa odustao, jer je zapravo dobio dojam da predsjednik opet ima kandidata pa da nitko drugi tko bi se eventualno javio nema baš nikakve izglede. Ima li predsjednik novoga kandidata ili ne, ne možemo reći, jer nije kao prvi put, kada je poručio po Radimiru Čačiću da je profesorica Zlata Đurđević njegov kandidat, sada nemamo nikoga tko nam je to priopćio, niti on osobno, nego nam preostaje pričekati da istekne rok – komentirao nam je doc.dr.sc. Mato Palić.

Što se tiče samog suca Kosa, nadovezuje se, mišljenja je kako je njegovo unutarnje ogorčenje bilo toliko jako da je imao potrebu napisati otvoreno pismo predsjedniku Zoranu Milanoviću.

- Loše je da je on stekao dojam kako nitko drugi nema šanse, osim nekoga koga je predsjednik unaprijed predvidio kao kandidata. Obeshrabruje to sve one koji imaju formalne uvjete za to mjesto, možda i želju, jer ako procjene kako nemaju nikakve izglede dobiti potporu, odustat će – upozorava Palić, dodajući kako je teško prognozirati kada će priča oko izbora čelnika Vrhovnog suda biti okončana.

- Ne djeluje kao da će se to dogoditi brzo – zaključuje.

VIDEO: Prvi put od 2019. u Hrvatskoj u jednom danu više od milijun turista!