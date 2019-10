Štromar: 'Puno je teže bilo ući u ovu Vladu nego što će biti izaći'

HNS-ov potpredsjednik Vlade Predrag Štromar odgovorio je u utorak na poruke iz HDZ-a da neće pristati na ultimatum o povećanju koeficijenata u prosvjeti rekavši da HNS ne odstupa od svojih ciljeva te da im je bilo "puno teže ući u ovu Vladu nego što će im biti iz nje izaći".

"Bili smo kritizirani, teško je bilo ući u ovu Vladu, ali imali smo svoj cilj - reformu obrazovanja, čiji su dio i učitelji. Zato će iz Vlade biti puno lakše izaći", rekao je Štromar uoči sastanka užeg kabineta Vlade.

"Prije dvije i pol godine ušli smo u ovu Vladu kako bismo omogućili najmlađima da se obrazuju na kvalitetan način, radi reforme obrazovanja. Onda smo bili kritizirani, bilo je podmetanja, bilo je svega. Sada smo došli do faze kada su na redu učitelji. Sve smo učinili do sada i dalje ćemo to raditi", poručio je Štromar.

Najavio je da će HNS, koji je na zadnje parlamentarne izbore išao sa SDP-om, a poslije se priključio HDZ-ovoj vladajućoj koaliciji, na iduće parlamentarne izbore ići samostalno.

Na tvrdnje HDZ-ovaca da ne vjeruju HNS-ovcima i da HNS sada dogovara postizbornu koaliciju sa SDP-om, Štromar je odgovorio: "Mi na izbore idemo sami, bez ikoga".

"Siguran sam u uspjeh HNS-a na temelju rezultata koje smo ostvarili u zadnje dvije i pol godine", kazao je.

Na pitanje hoće li ostati u Vladi s obzirom da i dalje iz HDZ-a poručuju da neće pristati na zahtjeve prosvjetnih sindikata Štromar nije odgovorio.

Video: Predrag Štromar o rekonstrukciji Vlade