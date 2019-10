Bandićevi pucnji u prazno - ujutro prijeti rušenjem Vlade, a kasnije kaže da će zadnji iz nje

Ujutro prijetnja – ili veće plaće učiteljima ili više neće biti ove Vlade, a navečer poruka da Vlada ima apsolutno povjerenje njegove stranke dok god budu realizirali projekte za boljitak svekolikog puka Hrvatske i građana Zagreba te da će zadnji napustiti koaliciju, a ni jednu fotelju neće tražiti. Obje poruke jučer je poslao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, prvu ujutro na stručnom skupu učitelja, a drugu ni pola dana kasnije nakon sjednice Predsjedništva stranke.

Iako je ujutro najavio da njegov saborski Klub zastupnika neće glasovati ni za jedan prijedlog Vlade dok se učiteljima plaće ne povećaju za traženih šest posto, nakon sinoćnje poruke očito u petak u Saboru na glasovanju neće bojkotirati Vladu. Bilo je već jučer jasno da Bandić previše ovisi o potpori HDZ-a u Zagrebu da bi stajao iza prijetnji koje je uputio, no izgleda potpuno smiješno kada iste prijetnje povuče prije nego što padne mrak. Pred njim je donošenje GUP-a kojem su se brojni usprotivili na javnoj raspravi, pa tako i HNS-ov ministar graditeljstva Predrag Štromar, pa otuda (između ostalog) i Bandićev prijezir prema HNS-u. Štromar može opet zaustaviti novu verziju GUP-a, ali je jasno da bez HDZ-a Bandić nema nikakve šanse da ga usvoji u Gradskoj skupštini.

Jednako tako cijeli njegov mandat na čelu Zagreba bez potpore HDZ-a nije moguć jer ni za što ne može dobiti potporu u Skupštini, pa se njegove jučerašnje prijetnje mogu protumačiti samo kao apel za pomoć u Zagrebu. Odnosno poruka – ja trebam vas u Zagrebu, a vi mene u Saboru – pa me morate slušati.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Očito ni njegovim stranačkim kolegama nije uopće jasno na kojoj su liniji, pa nam se danas ne javljaju kako bismo ih pitali hoće li u petak u Saboru glasovati za Vladine zakone. Bandićevim, kako ih on zove, "žetončićima", odnosno članovima njegova Kluba koji se nisu učlanili u njegovu stranku već je lagano prekipjelo zbog Bandićevih prijetnji koje prije ne raspravi s njima iako one zapravo ovise o njihovim potezima. Tako je bilo s njegovom idejom o opozivu ministrice Blaženke Divjak, a tako će, izgleda, biti i s ovim pucnjem u prazno – Bandić značajno priprijeti, a onda ga njegovi ljudi sabotiraju – ako ni zbog čega drugog, onda jer im je bitno da Vlada potraje kako bi barem ovaj mandat preživjeli do kraja.

Uz ove prazne Bandićeve prijetnje, premijer Andrej Plenković sluša i HNS-ove ucjene kako neće podržati proračun ako se ne povećaju plaće učiteljima. HNS je davno izgubio potporu naroda, uz tu stranku ostali su samo oni koji od nje imaju direktne koristi, pa im za bilo kakav imidž treba odmak od HDZ-a. No isto tako, ovako imaju godinu dana do izbora, pa je vjerojatnije da će i oni pričekati sljedeće proljeće, koji mjesec pred redovne izbore da "prekinu" s HDZ-om ne bi li ponovno privukli kojeg birača.

Zapravo, jedini koji tu može imati hrabrosti prelomiti i ići na prijevremene izbore jest Andrej Plenković jer mu je vjerojatno puna "pipa" prijetnji ovih malih partnera. Gledano iz današnje perspektive, grijeh Mosta zbog kojeg je tajnici rekao da pripremi njihove papire za odlazak iz Vlade izgleda smiješno u odnosu na učestale prijetnje njegovih današnjih partnera – prvo SDSS-ova Milorada Pupovca, onda HNS-a, a sad i Milana Bandića. Odlučnost pokazuje u obračunima s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa ili drugim njegovim istomišljenicima, hoće li onda i s malim partnerima koji ga svako malo ucjenjuju?