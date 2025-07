Stravično upozorenje neurokirurga: Djeca s kostima zabijenima u mozak, posljedice su doživotne!

Broj ozljeda djece i adolescenata zbog padova s električnih romobila dramatično raste - ove godine čak četiri puta ih je više nego lani, ukazali su iz Klinike za dječje bolesti Zagreb. Teških ozljeda mozga ove je godine pet puta više nego lani, a 40% ozlijeđenih je mlađe od 14 godina, koliko je dobna granica za upravljanje električnim romobilom.

Zbog prizora sve češćih teških ozljeda kojima svjedoče, apeliraju na roditelje: djeca moraju nositi kacigu dok voze električne romobile, moraju poznavati osnovna pravila prometa a mlađi od 14 ne smiju voziti električni romobil.

Za 285 posto porastao je ove godine broj hospitalizacija djece zbog pada s električnog romobila, istaknuli su u petak liječnici i stručnjaci iz područja prometne sigurnosti uputivši apel roditeljima da ne kupuju električne romobile djeci koja ne znaju prometne znakove ni pravila. Broj hospitalizacija djece zbog ozljeda povezanih s električnim romobilima porastao je za čak 285 posto u usporedbi s prošlom godinom, dok je ukupno trajanje bolničkog liječenja povećano za 143 posto.

Poručili su da je nužno hitno reagirati kako bi se spriječilo daljnje ozljeđivanje, a apel su posebno uputili roditeljima. Najmlađi pacijent imao je osam godina, rekao je dječji kirurg Rok Kralj “U posljednjih godinu dana vidjeli smo djecu s ozbiljnim neurokirurškim ozljedama, uključujući slučajeve u kojima se kost pri padu zabila u moždano tkivo. Svaka ozljeda koja poremeti razvoj dječjeg mozga može imati dugotrajne posljedice – od oštećenja sluha i vida do problema s pažnjom, učenjem i ponašanjem”, upozorio je neurokirurg Miroslav Gjurašin. Srećom, smrtni ishodi u tim slučajevima zasad nisu zabilježeni, no liječnici upozoravaju da je to pitanje vremena ako se trend nastavi. U većini slučajeva ozlijeđena djeca nisu nosila kacige, a često su na romobilima bile po dvije osobe, što dodatno povećava rizik od gubitka ravnoteže i težih padova. Veći broj nesreća dogodio se i zbog nepoznavanja prometnih pravila ili vožnje na neprimjerenim površinama.

Stručnjaci ističu kako je riječ o vozilima koja nisu tehnički ni zakonski prilagođena mlađim dobnim skupinama, osobito ne bez nadzora odraslih. “Roditelji, nemojte djeci kupovati romobile koje po zakonu ne smiju voziti. Djecu time izlažete ozbiljnom zdravstvenom riziku”, upozorio je Nikola Milas iz prometne policije. Iznio je i podatak da je prošle godine bilo 57 prometnih nesreća osobnih prometnih sredstava u kojima su sudjelovala djeca. Čak 45 tih nesreća skrivila su djeca, a 16 ih je zadobilo teške tjelesne ozljede. U policiji kažu da su kazne za roditelje niske – oko 30 eura, odnosno 15 eura uz brzu uplatu, no u težim slučajevima uključuju se i centri za socijalnu skrb.

Milas je rekao da se pripremaju preventivne kampanje, ali i uvođenje osnovne prometne edukacije za mlađe korisnike romobila, slično kao što je već uvedeno za djecu koja voze bicikle. “Prometna kultura mora postati dio osnovnoškolskog obrazovanja. Roditelji bi također trebali proći s djecom osnovna pravila vožnje i nadgledati ih prilikom korištenja električnih romobila”, poručio je. Podsjetio je i da se električni romobil treba voziti po biciklističkoj stazi. Ako nema takve staze, vozi ga se po nogostupu, treba pješice preleziti preko pješačkog prijelaza i poštivati prometne znakove koji nalažu zaustavljanje i puštanje prednosti drugim vozilima. Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva također je izrazila duboku zabrinutost zbog porasta ozljeda. Upozorila je da tjelesna aktivnost mora biti prilagođena dobi i razvoju djeteta te da djeca trebaju biti poticana na kretanje, ali na siguran i zakonom propisan način.