Stravična nesreća u Münchenu: Porscheom se zabio u Renault i smrskao ga. Poginula su dva državljana BiH

U teškoj prometnoj nesreći u Münchenu preminula su dvojica državljana Bosne i Hercegovine, a još jedna osoba iz BiH zadobila je ozljede, nakon što se njihov Renault sudario s Porscheom čiji je vozač prošao kroz crveno svjetlo. Renault je potpuno uništen, a policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Teška prometna nesreća dogodila se u subotu, 29. studenoga oko 20:05 sati u ulici Schleißheimer Straße u Münchenu, javlja Fenix Magazin.

Nijemac (19) iz Münchena upravljao je Porscheom u smjeru izlaska iz grada. Na mjestu suvozača bila je njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je Renault kojim je upravljao 27-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine. U vozilu su bila još dvojica državljana BiH – 48-godišnjak i 21-godišnjak, obojica iz Münchena. Vozač Renaulta planirao je skretanje ulijevo u ulicu Max-Diamand-Straße. Kada se upalila zelena strelica na semaforu, vozač Renaulta započeo je skretanje, a u tom trenutku došlo je do sudara s Porscheom. Policija navodi da je vozaču Porschea svjetlo na semaforu bilo crveno.

Porsche se prevrnuo i završio na krovu. Svi putnici, osim vozača Porschea, zadobili su ozljede. Suvozačica iz Porschea i vozač Renaulta prevezeni su u bolnicu s ozljedama. Dvojica putnika iz Renaulta pretrpjela su teške, po život opasne ozljede i preminula tijekom večeri. Nesretni putnici navodno su krenuli na zajedničku večeru.

Renault je potpuno uništen, a Porsche teško oštećen. Policija je oduzela vozačku dozvolu 19-godišnjem vozaču Porschea, a oba vozila zaplijenjena su radi vještačenja. Promet u Schleißheimer Straße bio je povremeno otežan. Istraga prometne policije i dalje traje.