TEŠKA NESREĆA

Stravičan incident kod Gline: Traktor se prevrnuo na muškarca, poginuo na licu mjesta

Kaptol: U šumi iznad mjesta Golo Brdo u slijetanju traktora poginuli otac i sin
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.09.2025.
u 11:27

Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu

Teška nesreća dogodila se u mjestu Ilovačak na području Glinske općine, kada je 68-godišnjak stradao pod prevrtanjem traktora. Muškarac je upravljao traktorom s priključenim radnim strojem na nizbrdici voćnjaka, kada je vozilo proklizalo i prevrnulo se na njega.

Do nesretnog događaja došlo je u petak, 12. rujna, u popodnevnim satima. Na mjestu događaja odmah je obavljen očevid, a Policijska uprava sisačko-moslavačka izvijestila je da će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljeno posebno izvješće o tragediji.

