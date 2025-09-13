Stravičan incident kod Gline: Traktor se prevrnuo na muškarca, poginuo na licu mjesta

Teška nesreća dogodila se u mjestu Ilovačak na području Glinske općine, kada je 68-godišnjak stradao pod prevrtanjem traktora. Muškarac je upravljao traktorom s priključenim radnim strojem na nizbrdici voćnjaka, kada je vozilo proklizalo i prevrnulo se na njega.
Do nesretnog događaja došlo je u petak, 12. rujna, u popodnevnim satima. Na mjestu događaja odmah je obavljen očevid, a Policijska uprava sisačko-moslavačka izvijestila je da će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljeno posebno izvješće o tragediji.
