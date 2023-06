Strava u zračnoj luci u Bangkoku: Ženi amputirana noga nakon što je zapela u pokretnoj traci

Ženi (57) amputirana je noga nakon što je zapela u pokretnoj traci u zračnoj luci u Bangkoku. Žena se trebala ukrcati na let iz zračne luke Don Mueang za južnu pokrajinu Nakhon Si Thammarat, no spotaknula se o svoj ružičasti kovčeg te joj je lijeva noga uvučena u mehanizam na kraju pokretne trake.

Prolaznici su bili užasnuti, a medicinski tim morao joj je odrezati lijevu nogu iznad koljena. Prebačena je u bolnicu gdje joj je rečeno da joj ne mogu spasiti nogu, no zatražila je prebačaj u drugu ustanovu kako bi saznala mogu li joj tamo pomoći, piše Daily Mail.

UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ Fotografije žene kojoj je amputirana noga

Female tourist LOSES HER LEG after getting caught in moving walkway at airport https://t.co/pG6UJi0hjA pic.twitter.com/LOoCpvcgPH