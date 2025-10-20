Austrija drastično mijenja imigracijsku politiku. Već je u tijeku više od 8000 postupaka za oduzimanje azila

Iako broj azilanata u Austriji naglo opada, nadležni organi vlasti planiraju sve više deportacija i progona iz zemlje, uključujući i one u Siriju i Afganistan. To je vidljivo i iz najnovijih podataka o azilantima u ovoj alpskoj zemlji, koje je u nedjelju objavilo austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova na čelu s konzervativnim (ÖVP) ministrom Gerhardom Karnerom. Prema podacima MUP-a, brojke za prvih devet mjeseci ove godine pokazuju nagli pad broja zahtjeva za azil, za 32 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U tri tromjesečja ove godine podnijeto je 13.032 zahtjeva, a lani 19.075. Uz napomenu, kako je od 13.032 podnesenih ovogodišnjih zahtjeva “samo” njih 5.275 izvornih, tj. posve novih. Ostatak se odnosi na ljude koji su već u Austriji, kao primjerice novorođenčad. U rujnu je podneseno ukupno 1410 zahtjeva za azil. Većina podnositelja bili su sirijski državljani. Radi se o 354 zahtjeva od čega je njih 197 vezano uz kasnije rođenu djecu Sirijaca.

Da posjetimo! Nakon pada Assadovog režima u Siriji austrijski ministar unutarnjih poslova Karner je dao “zeleno svjetlo” za provedbu repatrijacije i deportacije. Dnevni list “Heute” navodi kako je “u tijeku te ofenzive Ministarstvo unutarnjih poslova do sada pokrenulo više od 8450 postupaka oduzimanja azila”. Uz napomenu kako je austrijska Savezna agencija za usluge zbrinjavanja i potpore azilanata (BBU) uvela nove mjere poticanja dobrovoljnog odlaska sirijskih azilanata iz Austrije. BBU je dosad održala više od 1350 savjetodavnih sesija o povratku iz Austrije u Siriju, te kako se ističe, 662 sirijskih državljana već se je vratilo u svoju domovinu. Austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova odaslalo je važnu poruku Sirijcima u Austriji: “Tko ima valjano pravo boravka i tko se je već integrirao u austrijsko društvo, putem rada ili obrazovanja, neće biti pogođen mjerama oduzimanja boravka u Austriji”.

U nastavku list navodi brojke austrijskog Saveznog ureda za imigraciju i azil (BFA) o deportacijama iz Austrije u Siriju od siječnja do rujna 2025. godine. U devet mjeseci ove godine BFA je proveo 10.463 protjerivanja iz zemlje. Od toga 5.516 osoba odnosno njih 53 posto napustilo je Austriju dobrovoljno, a 4.947 ili 47 posto je prisilno deportirano. Ono na što se također ukazuje je podatak da 50 posto deportiranih osoba ima kaznene presude. Do kraja rujna provedeno je ukupno 717 transfera vezano uz Dublinski sporazum, uključujući 89 osoba iz Afganistana, 75 iz Alžira i 74 iz Sirije. “Put koji smo poduzeli paketom mjera - naime, smanjenje ilegalnih migracija na nulu - pokazuje učinkovitost. To nije razlog za slavlje, već nalog da nastavimo i dalje raditi čvrsto i konzekventno na ovom pitanju”, poručio je ministar Karner.

Objavljene nove brojke komentirao je i austrijski savezni kancelar Christian Stocker, inače Karnerov stranački kolega iz Narodne stranke (ÖVP). “Zalažem se za nultu toleranciju prema onima koji iskorištavaju našu spremnost da pomognemo i ovdje čine zločine. Austrija je prva i jedina zemlja u cijeloj Europi koja deportira ljude u Siriju. Moj cilj je jasan. Moj cilj je jasan: deportacije u Siriju i Afganistan moraju postati standard”, naglasio je austrijski kancelar. Zanimljiv je i podatak da više od polovice tražitelja azila u Austriji, od ukupno njih 13.032 u prvih devet mjeseci ove godine, su osobe mlađe od 18 godina. I da je pad broja zahtjeva za azil bio 32 posto u Austriji, a na razini cijele Europe 19 posto.