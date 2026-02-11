Seks skandal u susjedstvu? Na pomolu afera koja može promijeniti izbore u Mađarskoj

U jeku političkih napetosti u Mađarskoj, tamošnju javnost potresa nova afera koja bi mogla imati ozbiljne posljedice uoči parlamentarnih izbora zakazanih za travanj. Na internetu je osvanula stranica radnaimark.hu koja bi trebala prikazati navodne "homoseksualne orgije" vođe mađarske oporbe. Prema anketama, oporbeni političar Péter Magyar ima realne izglede za pobjedu, a upravo u tom trenutku najavljuje se objava kompromitirajuće snimke koja bi ga trebala diskreditirati.

Magyar je na svojoj Facebook stranici objavio da bi uskoro mogla biti plasirana intimna snimka na kojoj se, kako tvrdi, nalazi s bivšom djevojkom. Naglasio je da je riječ o dvoje odraslih ljudi te da na snimci nema ničega nezakonitog ni nemoralnog. Upozorio je, međutim, da postoji mogućnost manipulacije sadržajem te tvrdi kako je snimka navodno pribavljena korištenjem alata povezanih s obavještajnim strukturama, piše Daily News Hungary .

Oporbeni čelnik tvrdi da je riječ o pokušaju skretanja pozornosti s ozbiljnih tema koje posljednjih dana potresaju Mađarsku. Posebno ističe slučaj tvornice baterija južnokorejskog Samsunga u gradu Göd, o kojem je pisao portal Telex. Prema tim navodima, između 2021. i 2023. godine tvornica je, prema vlastitim mjerenjima, ugrožavala zdravlje radnika i okoliš, a umjesto ulaganja u skupe sustave pročišćavanja zraka navodno se oslanjala na političke veze kako bi izbjegla zatvaranje. Magyar optužuje vlasti bliske premijeru Viktoru Orbánu da su znale za nepravilnosti.

Osim toga, u svojim istupima spominje i druge afere – od navodnih nepravilnosti u radu Mađarske narodne banke do problema u sustavu skrbi za djecu – tvrdeći da aktualna vlast pokušava zataškati ozbiljne skandale plasiranjem privatnih kompromitirajućih materijala.

Dodatnu dimenziju cijeloj priči dao je i potpredsjednik stranke Tisza, Márk Radnai. Pojedini mediji povezani s vladajućom strankom Fidesz sugeriraju da bi se na snimci mogao nalaziti i Radnai te da je riječ o homoseksualnom odnosu. Radnai je takve tvrdnje odlučno odbacio, navodeći da je već dulje vrijeme izložen pokušajima ucjene na temelju navodnih snimki, ali da nikakav takav odnos nije postojao.

Zanimljivo je i to da su neki mađarski novinari zaprimili poveznicu na internetsku domenu s Radnaijevim imenom, na kojoj se nalazi fotografija razbacanog kreveta uz poruku „coming soon“. To je dodatno potaknulo spekulacije o koordiniranoj medijskoj kampanji. Magyar je u svojoj objavi istaknuo i osobni aspekt cijele situacije, naglasivši da ima troje maloljetne djece te da bi objava takvih materijala mogla ugroziti njihovu sigurnost i privatnost.

Hoće li kompromitirajuća snimka doista biti objavljena i kakav će utjecaj imati na predizbornu utrku, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno – politička kampanja u Mađarskoj ulazi u fazu u kojoj se više ne vode samo ideološke i programske borbe, nego i otvoreni rat kompromitacijama.