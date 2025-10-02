Osječki student iznenada preminuo u SAD-u: 'Planirao je svoj povratak kući'

Student pete godine Kineziologije u Osijeku, Ivan Brkić, iznenda je preminuo u 25. godini života u SAD-u. Ivan je jedno od sedmero djece obitelji Brkić u Nuštru, brat Katarine, Gabrijele, Anamarije, Ive, Magdalene i Igora, sin majke Verice i pokojnog oca Petra. "Poznat po svom osmijehu, veselju i sportskom duhu, bio je omiljen među prijateljima i kolegama, a njegova smrt potresla je cijelu zajednicu." stoji u objavi Župe Duha Svetoga u Nuštru.

Tijekom ljeta Ivan je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, sudjelujući u studentskom programu Work and Travel. Planirao se uskoro vratiti u Hrvatsku, no nažalost nije dočekao povratak. Obitelj se suočila s izazovom organizacije prijevoza njegovog tijela iz SAD-a, što uključuje repatrijaciju i ukop s troškovima procijenjenim na oko 20.000 dolara.

Zahvaljujući brzoj reakciji Župe Duha Svetoga u Nuštru i velikoj pomoći mještana, prikupljen je potreban iznos, omogućivši dostojanstveni povratak Ivana kući. U apelu su poručili: “Obitelj više ne skuplja donacije, prikupljeno je dovoljno. Hvala svima.” Misa zadušnica održat će se u četvrtak, 2. listopada 2025. u 19:00 sati u crkvi Duha Svetoga u Nuštru. Datum samog ukopa još nije poznat.