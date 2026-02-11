FOTO Iz Kine slali lažne novčanice u Europu: Europol spriječio opticaj čak 1,2 milijarde eura

Europol je u akciji DECOY III spriječio opticaj krivotvorenih novčanica i kovanica u vrijednosti od čak 1,2 milijarde eura. Operaciju, koordiniranu od strane Europola, vodile su Austrija, Portugal i Španjolska. Zajednička carinska i policijska operacija bila je usmjerena na kriminalne mreže koje distribuiraju lažni novac putem poštanskih usluga.

Većina zapljena povezana s Kinom

Više od 90 % zaplijenjenog krivotvorenog novca bilo je povezano s pošiljkama koje potječu iz Kine. Samo rumunjske vlasti presrele su više od 4,8 milijuna euro novčanica izmijenjenog dizajna i otkrila skladište u kojem se nalazilo više od 223.000 krivotvorenih novčanica poslanih iz Kine.

Osim toga, tri odvojene zapljene u Portugalu, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama otkrile su više od 220.000 krivotvorenih kovanica u eurima, funtama i američkim dolarima. Sve pošiljke su imale trag koji vodi do Kine.

Tijekom šestomjesečne operativne faze između lipnja i studenog 2025., vlasti su zaplijenile 379 paketa koji su sadržavali lažni novac. Te zapljene pokrenule su 70 novih istraga o kriminalnim mrežama koje stoje iza njih. Rezultati se sada objavljuju nakon što je operativna faza i debriefing završen. Ukupno su službenici presreli više od 7 milijuna krivotvorenih predmeta, uključujući:

4,8 milijuna euro novčanica i kovanica

2,3 milijuna predmeta u američkim dolarima

23.302 predmeta u britanskim funtama

4.800 predmeta u švicarskim francima

Ukupna vrijednost zaplijenjenog krivotvorenog novca procjenjuje se na 1,2 milijarde eura. U operaciji su sudjelovale vlasti iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Srbije, Španjolske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. Europol i OLAF podržali su operaciju olakšavajući razmjenu obavještajnih podataka, pomažući u otkrivanju sumnjivih paketa i usavršavanju indikatora rizika za buduće akcije. Europol također surađuje s Europskom središnjom bankom, pod koordinacijom Europske komisije, kako bi ojačao suradnju s kineskim vlastima i riješio problem krivotvorenog novca na samom izvoru, piše Europol