Stranac iskreno o odmoru u Hrvatskoj: 'Bogati ili ne, svi znaju kad ih se vara'

Na popularnom Redditu ovih je dana objava jednog korisnika pokrenula veliku raspravu o tome je li Hrvatska postala destinacija koja jednostavno nije vrijedna novca. Autor posta, koji je neko vrijeme pomagao prijatelju oko iznajmljivanja apartmana na obali, opisao je svoje iskustvo prilično negativno.

„Dakle, prije nekoliko mjeseci pomagao sam prijatelju brinući se o njegovim apartmanima za odmor na obali. Sami apartmani su zapravo bili u redu, gostima su se svidjele sobe, nije bilo nikakvih pritužbi. Ali iskreno? Sve ostalo oko toga bila je noćna mora. Cijene su bile prokleto visoke, kvaliteta je bila u najboljem slučaju osrednja, a usluga svugdje užasna. Restorani, trgovine, izleti, sve, ljudi su plaćali previše za premalo. (…) Nemojte me krivo shvatiti, Hrvatska je prekrasna, ali iskreno ne razumijem kako to dugoročno funkcionira. Ako ljudi i dalje odlaze misleći ‘da, lijepa obala, ali preskupa i pomalo prevarantska vibra’, to ne može biti dobro za turizam“, napisao je.

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija, kako stranaca, tako i Hrvata. Mnogi su se složili s ocjenom da su cijene otišle predaleko i da kvaliteta ne prati troškove. „Kao Hrvat, nažalost, mogu se složiti s ovom objavom. Ali pravi problem je ‘slobodno tržište’ i labavi propisi unutar EU. Stranci s kapitalom počeli su preplavljivati tržište nekretnina i kupovati gotovo sve. Danas ljudi s prosječnom plaćom u Hrvatskoj ne mogu dobiti ni kredit za kupnju dvosobnog stana u Zagrebu ili Splitu (da, čak ni kredite na 30+ godina). Nevjerojatno tužno.“

Drugi su korisnici istaknuli da od masovnog turizma prosječni građani imaju vrlo malo koristi. „Zbog individualne pohlepe, prosječni Hrvati jedva imaju koristi od prekomjernog turizma na nacionalnoj razini.“ „Hrvatska želi elitni turizam pa nastavljaju povećavati prihode nadajući se da će na kraju samo najbogatiji ljudi nastaviti dolaziti tamo. Teško je predvidjeti hoće li to dugoročno funkcionirati ili ne, ali to je strategija“ dodaju.

Neki tvrde da su cijene u Hrvatskoj već usporedive s najskupljim dijelovima Europe: „Skuplji od Španjolske, južna Francuska nije pretjerivanje, ove su sezone postali potpuno pohlepni, što se vidi u brojkama.“ „Da, preskupo čak i za mene jer živim u Njemačkoj. Ne bih preporučio“ kazao je pak drugi korisnik.

Ipak, bilo je i drukčijih iskustava. Jedan korisnik tvrdi da, iako cijene rastu, još uvijek vidi razlog za povratak. „Trenutno sam na odmoru u Hrvatskoj. Je li jeftino? Ne. Je li skupo? Ne. Ovo mi je drugi uzastopni posjet istom mjestu, a cijene su porasle za oko 10% u odnosu na prethodnu godinu. Hoću li se vratiti? Naravno, i rado bih sljedeće godine potrošio dio svog novca ovdje, jer sam došao ovdje da se opustim, a ne da se žalim na cijene. Mogu se žaliti u Poljskoj, a ne u zemlji koju posjećujem.“

Drugi se, pak, pozivaju na lošu sezonu: „U kolovozu 2025. uputili su apel vladi da ne mogu preživjeti jer su imali rekord u najmanjem broju gostiju ikad.“

Jedan korisnik opisao je i svoje osobno negativno iskustvo. „Iskreno, nisam bio veliki obožavatelj svog vremena u Hrvatskoj. Bio sam tamo prošle godine i ne samo da je skuplje od većine zapadne Europe, ljudi nisu bili posebno ljubazni, bilo je previše turističko, taksist me prevario u prvih pet minuta, dobio sam svoj telefon (ja (mislim) ukradeno, a policija je bila potpuno beskorisna. Očito je ovo nesretno iskustvo i sigurna sam da može biti fantastično mjesto za posjetiti, ali ja bih puno radije otišla u Bosnu, Crnu Goru, Albaniju ili Sloveniju kad znam da sam već imala tako nevjerojatna putovanja u te zemlje.“