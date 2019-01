Štrajk u Županji: 'Nećemo odustati dok nam se zahtjevi ne ispune'

Drugoga dana štrajka radnici županjske tvornice koja proizvodi kombajne Same Deutz Fahre održali su konferenciju za novinare na kojoj su još jednom istaknuli kako su nezadovoljni svojim plaćama. Još jednom su i iznijeli svoje zahtjeve Upravi tvrtke poručujući kako neće odustati dok im se ne zahtjevi ne ispune. Radnici se su okupili ispred ulaza u tvrtku noseći transparente na kojima je pisalo „Ljude ispred profita“, „Inati se Slavonijo“…

-Od ukupno oko 400 zaposlenih u tvornici štrajk su podržala 292 člana sindikata te još tridesetak radnika koji nisu u sindikatu. Uprava još uvijek nije stupila u kontakt sa nama. U postupku mirenja izašli su sa ponudom koju nismo prihvatili. Otvaranjem tržišta rada naši radnici neprestano odlaze i zato tražimo povećanje plaće kako bi sačuvali dio kvalitetnih radnika. Inače, prema podacima Uprave prosječna plaća u tvornici Same Deutz Fahr Žetelice iznosi 6.800 kuna neto dok u proizvodnji plaća se kreće od 3.240 do 5.100 kuna bruto, rekao je glavni sindikalni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske u Same Deutz Fahru Marko Ivkošić.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel kazao je kako radnici ove tvrtke zaslužuju daleko veće plaće od ovih te da bi volio da svi oni političari koji su dolazili obilaziti ovu tvornicu, skupljajući na taj način političke bodove, dođu i danas kako bi dali podršku radnicima i pitaju ih za koliko rade.

-Vlada Hrvatske već gotovo dvije godine provodi akcijski plan za rasterećenje hrvatskih poslodavaca i smanjivanje troškova. Oni kažu da je to rasterećivanje u cilju povećanja plaća radnika. Pa, hajde gospodo iz Vlade, pokažite na ovom primjeru koliko ste rasteretili troškove hrvatskih poslodavaca i zašto se ta ušteda ovdje preljeva u dobit, a ne u plaće radnika? Kapitalizam u Hrvatskoj neće biti kapitalizam južnoameričkog tipa gdje 95 posto zajedničke dobiti ide poslodavcu i vlasniku. To mogu zaboraviti u Hrvatskoj. Hrvatska je članica EU. Hrvatska mora biti u prosjeku EU, a ne na samom dnu, rekao je Novosel.

Sa radnicima županjske tvornice bio je i predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske - Industrijskog sindikata Siniša Kosić koji je rekao kako su plaće radnika u ovoj tvornici tijekom zadnjih devet godina rasle devet posto.

-Produktivnost je u isto vrijeme povećana za 100 posto. Udio plaća u ukupnoj realizaciji je oko devet posto ili nešto manje što je jako dobro ali bi plaće trebale ipak biti bolje. Mislim da postoji mogućnost da se ljudima udovolji, rekao je Kosić.

Niti jučer novinarima se nije javio direktor tvornice Damir Kobaš. Inače, tvornica Same Deutz Fahr Žetelice zapošljava 400-ak radnika i godišnje proizvede oko 400 kombajna koji se prodaju gotovo svi na inozemnim tržištima. Tvornicu u više navrata, kao promjer dobrog poslovanja i kvalitetnih rezultata, obilazili najviši državni dužnosnici. Zadnji u nizu, krajem prošle godine, bio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić koji je obišao pogone u pratnji direktora Kobaša pa se čak i provozao jednim od kombajna. Tada nije bilo riječi o problemima u proizvodnji niti niskim plaćama.

