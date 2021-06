Strache neće dati iskaz u aferi Ibiza iako nije zadržan

Bivši austrijski vicekancelar (od 2017. do 2019.) i predsjednik Slobodarske stranke (FPÖ) Heinz-Christian Strache (52), koji je bio jedan od turista na brodu koji se u nedjelju zapalio kod Biograda, neće se sutra pojaviti pred austrijskim parlamentarnim odborom koji istražuje navode u aferi Ibiza, u kojoj je na snimci uhvaćen kako dogovara ilegalno financiranje stranke, što je 2019. srušilo austrijsku vladu. Također, pokušava odgoditi pojavljivanje na sudskom ročištu zbog makinacija u vezi s jednom bečkom klinikom. Takve informacije dolaze iz krugova bliskih Stracheu, a već su od same nesreće počele kružiti priče da bi se takav ishod mogao očekivati. Štoviše, sam Strache kazao je da ne mogu napustiti Hrvatsku dok se ne utvrde sve pojedinosti nesreće, no to su nam u ponedjeljak zanijekali i iz policije i iz Lučke kapetanije, potvrdivši da su svi sudionici nesreće slobodni.

Strache je u Hrvatsku, koju je u sad već notornom videu s Ibize nazvao “sr...”, stigao u četvrtak na trodnevni odmor, na poziv prijatelja. S njim su se na brod ukrcala i njegova sad već odrasla djeca. Političar je izjavio da nije imao nikakvu namjeru eskivirati pojavljivanje pred odborom ni pred sudom, koje je zakazano za sljedeći tjedan. No u nedjelju, nadomak Biogradu, jahta se zapalila.

– Počela je drama kad je iz strojarnice u 9.45 sati suknuo dim. Kapetan i posada pokušali su ugasiti vatru protupožarnim aparatima, djecu smo probudili, spakirali najnužnije i pozvani su vatrogasci. Na žalost, došli su do broda tek dva sata poslije kad se više ništa nije moglo spasiti – opisao je Strache što se u tom trenutku događalo na brodu.

Dok se vatra širila, pomoć su im pružili s okolnih brodova.

– Slovenci i trojica Austrijanaca iz Štajerske prebacili su nas na sigurno prije nego što je naš brod potpuno zahvatila vatra te je eksplodirao. Svi koji smo bili na jahti sretni smo što smo spašeni na vrijeme, što smo preživjeli šok bez posljedica i što su nam pomogli turisti – napisao je Strache na Facebooku.

No sve je izglednije da će hrvatsku avanturu ipak iskoristiti da odgodi svjedočenje, posebno ono sutrašnje oko afere Ibiza, koja je izbila 2019., kad se pojavio video otprije dvije godine, na kojem je Strache te još jedan dužnosnik FPÖ-a Johann Gudenus i njegova supruga Tajana razgovaraju sa ženom za koju vjeruju da je nećakinja ruskog oligarha. Ruskinja govori da planira uložiti 250 milijuna eura u Austriju, a Strache predlaže da investira u tabloid Kronen Zeitung, kako bi ga pretvorila u tiskovinu naklonjenu FPÖ-u, a u zamjenu za javne ugovore. Nakon tog videa austrijski antikorupcijski ured primio je anonimnu prijavu prema kojoj je sklopljen ilegalan dogovor između Strachea i Novomatica, tvrtke za igre na sreću. U zamjenu za koncesije Novomatic je trebao podržati FPÖ-ovca Petera Sidla kao direktora austrijskih kasina. Stracheu su pretražili kuću i zaplijenili mobitel te pronašli razgovore s Walterom Grubmüllerom. On je 2011. kupio privatnu kliniku Währing, no bez uspjeha ju je pokušao uključiti u fond privatnog bolničkog financiranja te je sumnjao da je razlog tomu što nije dao mito. Grubmüller je razgovarao sa Stracheom o tome, a netom poslije, u veljači 2017., Strache je javno vodio kampanju za uključivanje klinike u fond. U ljeto te godine, prije izbora, Grubmüller je donirao 10.000 eura Slobodarskoj stranci.