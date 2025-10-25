Naši Portali
NAKON DVOGODIŠNJEG IZRAELSKOG UNIŠTAVANJA

Stotine tisuća Palestinaca vratilo se u apokalipsu: Gaza je pretvorena u prah i pepeo

Autor
Hassan Haidar Diab
25.10.2025.
u 15:14

Al-Najjari su iz ruševina svoga doma iskopali i tijela svoje poginule kćeri Salme (10) i sina Mahmouda (14)

Kad je u egipatskom Sharm el-Sheikhu objavljeno da je postignut prekid vatre između izraelskih snaga i palestinskih frakcija na čelu s Hamasom, u Gazi je zavladala nevjerica, ali pojavila se i tiha nada. Ljudi su izlazili iz šatora, noseći ono malo što im je ostalo – bocu vode, dječju deku, plastičnu vrećicu s uspomenama. Mnogi su vjerovali i da se vraćaju kući, ali pronašli su samo tišinu i prašinu. Kuće su nestale, cijeli kvartovi sravnjeni su sa zemljom, a ispod ruševina leže tragovi života koji je tu nekada postojao. "Sve je bilo sivo, kao da je nestao svijet", rekla nam je Senija iz područja Al Shati u Pojasu Gaze.

Ključne riječi
rat Hamas Izrael Palestina Gaza

Komentara 5

Pogledaj Sve
LU
Lujo123
15:33 25.10.2025.

Državo Izrael udri još žešće!

AM
amnezija
15:23 25.10.2025.

Neka zahvale terorističkoj skupini Hamas!

RU
RuA
15:19 25.10.2025.

Čačkali su mečku

