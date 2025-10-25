Stotine tisuća Palestinaca vratilo se u apokalipsu: Gaza je pretvorena u prah i pepeo

Kad je u egipatskom Sharm el-Sheikhu objavljeno da je postignut prekid vatre između izraelskih snaga i palestinskih frakcija na čelu s Hamasom, u Gazi je zavladala nevjerica, ali pojavila se i tiha nada. Ljudi su izlazili iz šatora, noseći ono malo što im je ostalo – bocu vode, dječju deku, plastičnu vrećicu s uspomenama. Mnogi su vjerovali i da se vraćaju kući, ali pronašli su samo tišinu i prašinu. Kuće su nestale, cijeli kvartovi sravnjeni su sa zemljom, a ispod ruševina leže tragovi života koji je tu nekada postojao. "Sve je bilo sivo, kao da je nestao svijet", rekla nam je Senija iz područja Al Shati u Pojasu Gaze.