OKRUŽILE IH POLICIJSKE SNAGE

Stotine Sirijaca izašlo na ulice: 'Imaju tisuće problema koji su ostavljeni po strani, a sad ih testiraju ovom zabranom'

Darko Vlahović/Hina
22.03.2026.
u 19:04

Prosvjednici su se okupili u Bab Toumi, kršćanskoj četvrti u starom gradu, na poziv aktivista civilnog društva, a okružile su ih jake policijske snage, prema AFP-ovoj ekipi na mjestu događaja

Stotine Sirijaca prosvjedovale su u nedjelju u Damasku protiv ograničenja prodaje alkohola u glavnom gradu koje su nametnule nove islamističke vlasti, koje žele zabraniti prodaju alkohola u barovima i restoranima te ograničiti prodaju na tri kršćanske četvrti. Prosvjednici su se okupili u Bab Toumi, kršćanskoj četvrti u starom gradu, na poziv aktivista civilnog društva, a okružile su ih jake policijske snage, prema AFP-ovoj ekipi na mjestu događaja.

"Individualne slobode su crvena linija", pisalo je na jednom od transparenata koje su prosvjednici držali tijekom mirnih demonstracija, od kojih su neki nosili i sirijske zastave. Gubernat Damask je 17. ožujka objavio da će ograničiti prodaju alkoholnih pića na tri kršćanske četvrti - uključujući Bab Toumu - i zabraniti je u barovima, restoranima i noćnim klubovima.

Tvrtke koje prodaju alkohol imaju tri mjeseca da se pridržavaju novih propisa. Rami Koussa, 37-godišnji televizijski scenarist, pita se je li cilj takvih odluka "testirati (stanovništvo) kako bi se progurale druge slične mjere koje ograničavaju građanske slobode". "Takve odluke neće opstati", smatra. "Sirijci imaju tisuće problema koji su ostavljeni po strani, od siromaštva do raseljavanja", žali se Hanan Assi, 60-godišnja učiteljica i još jedna prosvjednica.

Odluka gubernije Damask izazvala je ogorčenje na društvenim mrežama. Od pada Bašara al-Asada u prosincu 2024., nove islamističke vlasti nametnule su određene mjere koje su izazvale zabrinutost zbog porasta konzervativizma. Na primjer, prošle godine su na javnim plažama naložili nošenje kupaćih kostima koji potpuno prekrivaju tijelo, a obalna pokrajina Latakija zabranila je državnim službenicima nošenje šminke na poslu.
Ključne riječi
zabrana alkohola prosvjed Sirija

