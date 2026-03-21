UŽIVO Veliki prosvjed u Zagrebu, sindikati izašli na ulice, nose brojne transparente: 'Premijeru, ovako izgleda Hrvatska stvarnost'

*Sindikati danas prosvjeduju na Europskom trgu u Zagrebu

*Upozoravaju da je Vlada sama odlučila o osnovici plaće za 2026. i da već drugu godinu zaredom nemaju dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru

12:00 - Prosvjed je započeo uz bubnjanje. Problema u našim sustavima je jako puno i ti problemi nisu rješeni. Bili su na svim velikim zagrebačkim trgovima, govore prosvjednici, a sad je pravi trenutak da se prosvjed održi i na Europskom trgu.

-Ovih 6 sindikata simbolizira jedinstvo koje nam je nužno potrebno. Želimo započeti ono što smo nazvali "Sindikalno proljeće"- poručeno je s bine. Okupljenima se potom obratila Sanda Alić iz Sindikata Zajedno!

-Predsjednik Vlade je nedavno izjavio kako sindikati nisu realni u svojim zahtjevima. Ovi ljudi, gospodine Plenkoviću, došli su vam reći kako zaista izgleda hrvatska realnost. Plaće su izuzetno male. Samo u veljači inflacija je iznosila 4%. Situacija u zdravstvu je naročito teška - svi su potplaćeni. Svi zdravstveni i nezdravstveni djelatnici. Ova i sve prethodne Vlade dobiju mandat od građana kako bi imali dostojastven život od svoga rada, a ne da svake godine to traže na ulicama. Posebna je priča uredba o koeficjentima. Izostavili ste neke zdravstvene djelatnike. Stoga hitno tražimo hitnu izmjenu te uredbe. U sestrinstvu je posebno teško - u Hrvatskoj nedostaje 7000 medicinskih sestara. Što će nam obnovljene bolnice i uređaji kada na njima nema tko raditi? Zdravstveni sustav ne počiva na zidovima, već na radnicima. Omogućite nam što bolje uvjete rada i dostojanstvene plaće, za dobrobit svih, a najviše naših pacijenata- kazala je Alić.

Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama rekao je kako prosvjeduju jer su nezadovoljni odnosom Vlade prema sindikatima, a već drugu godinu zaredom nije potpisan dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru.

-Za našeg premijera obrazovanje nije prioritet. Lijepo je i pohvalno graditi nove škole i vrtiće, ali treba ulagati u ljude koji u njima rade. Vlada je osjećaj prem obrazovanju izgubila davno prije nego što se svijet naglo promijenio. Učitelji imaju gotovo prometejsku ulogu jer moraju djeci usaditi vrijednosti koje ta djeca ne vide u društvu. Nije ovo usmjereno na lijeve ili desne, ali zna se tko je najviše puta dobio mandat i čija je odgovornost ipak malo veća - rekao je

Petar Jeknić, iz sindikata zaposlenih u HZMO-a, kazao je kako je sustav pred kolapsom i urušavanjem.

-Građani ove države zaslužuju normalne usluge. Nije normalno da ljudi umiru čekajući vještačenje. Stoga apeliramo za hitnu promjenu uredbe jer naš zavod u protivnom neće moći ispunjavati svoju funkciju onako kako naši građani to zaslužuju - poručio je.

11:45 - Uskoro počinje prosvjed pod nazivom "Sindikalno proljeće". Prosvjednici se okupljaju na Europskom trgu.

Veliki prosvjed u Zagrebu: Sindikati u podne izlaze na ulice, ovo su njihovi zahtjevi

10:20 - Šest sindikata javnih službi svih djelatnosti, osim socijalne skrbi, održat će u subotu u podne na zagrebačkom Europskom trgu prosvjed pod nazivom "Sindikalno proljeće" zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Sindikati upozoravaju da je Vlada sama odlučila o osnovici plaće za 2026. i da već drugu godinu zaredom nemaju dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru koji regulira visinu plaće svih zaposlenih u javnim službama te da već tri godine nema pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Tvrde i da Vlada ne poštuje ni preuzetu obvezu da sa sindikatima obrazovanja razgovara o koeficijentima i drugim bitnim pitanjima zbog kojih su prosvjetari u proteklih godinu i pol nekoliko puta prosvjedovali i štrajkali. Podsjećaju da je kroz pregovore trebala je biti ugovorena i naknada za prehranu, ali ni to se nije dogodilo. Vlada želi određivati stvari samostalno i jednostrano i nema razumijevanja za interese svojih zaposlenika u javnim službama i zato pozivamo na prosvjed, poručuju sindikati.

Na prosvjed ih motivira i sam premijer Andrej Plenković za kojeg kažu da se više puta osvrnuo na najavu prosvjeda s visoka docirajući o porastu osnovice plaće od 50 posto. Na prosvjedu će se čuti koliko je u tih devet godina na koje se poziva poskupilo gorivo, kruh i potrošačka košarica pa će biti jasno da ono što premijer predstavlja kao velebne uspjehe su zapravo neuspjesi, tvrde sindikati. Za prosvjed i iskazivanje nezadovoljstva ima puno razloga, ističu sindikalci i najavljuju dolazak sudionika na prosvjed iz svih hrvatskih županija i Zagreba.

Također pozivaju građane i sve koji imaju potrebu iskazati nezadovoljstvo i podržati nezadovoljne te prozvati odgovorne da se solidariziraju. Najavljuju i da će vrlo jasno imenovati krivca za njihove probleme i iznijeti argumente kako bi Vladu doveli pred pregovarački stol i počeli rješavati probleme.

Prosvjedni skup uz Školski sindikat Preporod organiziraju Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sindikat zaposlenih u kulturi i Sindikat Zajedno. Podršku prosvjedu najavili su Hrvatsko novinarsko društvo i Udruga NOVISS - Nova vizija socijalne skrbi.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako nema razloga za sindikalne prosvjede, kao niti za štrajk, ističući kako plaće zaposlenih u obrazovanju i znanosti nisu nikada rasle kao za vrijeme vlada premijera Andreja Plenkovića.