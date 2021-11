Stotine migranata kampiralo na niskim temperaturama. Poljski dužnosnik: 'Napetosti bi se mogle povećati'

Stotine migranata kampiralo je blizu bjeloruske granice s Poljskom u utorak na vrlo niskim noćnim temperaturama, a dužnosnici upozoravaju da bi napetosti mogle porasti idućih dana. Poljska optužuje Bjelorusiju da pokušava izazvati veći sukob poticanjem migranata da pređu u Poljsku i Europsku uniju.

Kruže video snimke stotine migranata kako se kreću prema poljskoj granici blizu sela Kuznica, a neki su pokušali probiti ogradu lopatama i drugim alatima. Poljska policija objavila je u utorak snimku migrantskih šatora i logorske vatre s bjeloruske strane ograde od bodljikave žice.

The humanitarian crisis escalates at the Poland/Belarus border; with now 8 documented deaths. ⚠️What now? Belrarus should stop instrumentalizing migrants, putting them at direct risk Poland shouldn't use disproportionate force Both should allow full access to outside observers pic.twitter.com/vAi17P9KF4

Poljska Granična straža rekla je za Reuters da se oko 800 ljudi nalazi na bjeloruskoj strani ograde, a oni su dio skupine do 4000 migranata u obližnjim šumama. Glasnogovornik poljskih specijalnih snaga rekao je da bi u Bjelorusiji moglo biti do 12.000 migranata.

Poljske vlasti zatvorile su u utorak u 6.00 sati službeni granični prijelaz s Bjelorusijom u blizini mjesta gdje su se dan ranije pokušale probiti tisuće migranata. Poljska je objavila da je rasporedila dodatne vojnike i policajce, dok je susjedna Litva najavila da bi mogla uvesti izvanredno stanje na granici s Bjelorusijom.

Poljska policija objavila je na Twitteru u utorak da je noć bila mirna iako je bačen kamen na policijski automobil.

What us Greeks went through in March '20, is now directed at Poland. The culprit is exactly the same: Turkey. It's them who's letting illegal migrants board planes to Belarus, and then Lukashenko is enabling this behavior



It's clear that #IstandWithPolandpic.twitter.com/7NDMo6yhEj