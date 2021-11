Kaos na granici: Stotine migranata želi se probiti u Poljsku, članica EU krivi Bjelorusiju

Poljska vlast navodi kako je mobilizirala dodatne vojnike nakon što su se proširile snimke koje prikazuju stotine migranata kako hodaju prema njihovoj granici. Također, poljska vlast optužuje Bjelorusiju da pokušava izazvati veliki sukob.

- Bjelorusija želi izazvati veliki incident, po mogućnosti ispaljenim hicima i žrtvama. Prema medijskim izvještajima, pripremaju veliku provokaciju, da dođe do pokušaja masovnog graničnog prijelaza - rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Piotr Wawrzyk.

Europska unija optužuje Bjelorusiju da potiče migrante da prijeđu u zemlje EU preko Bjelorusije, kao oblik hibridnog ratovanja u znak osvete za sankcije Minsku zbog kršenja ljudskih prava, piše Reuters.

Poljska je na granicu smjestila više od 12.000 vojnika, rekao je ministar obrane. Latvija, koja dijeli granicu s Bjelorusijom, nazvala je situaciju "alarmantnom".

Bjeloruska čelnica u egzilu Sviatlana Tsikhanouskaya pozvala je na snažan odgovor EU i Ujedinjenih naroda. - Migrante na granicu EU guraju naoružani ljudi. Krijumčarenje migranata, nasilje i zlostavljanje moraju prestati - navela je na svom Twitter profilu.

Just insane videos from the border between Belarus and Poland, where Belarus’ security services seem to have formed up a huge column of migrants and marched them to the border. pic.twitter.com/oFhI6fWQQw