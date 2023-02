Što se zasad zna o oborenim neidentificiranim objektima: Zatvoren je bio prostor i iznad Montane

Kanadski premijer Justin Trudeau objavio je u subotu da je "neidentificirani objekt" srušen dok je letio iznad sjeverozapada zemlje, dan nakon što su Sjedinjene Države oborile objekt koji je letio iznad Aljaske. "Naredio sam prizemljenje neidentificiranog objekta koji je povrijedio kanadski zračni prostor", napisao je Trudeau na Twitteru.

I kanadski i američki zrakoplovi su pokrenuti kako bi pronašli objekt za koji Trudeau kaže da ga je uništio američki F-22. Trudeau je naveo da je objekt "narušio kanadski zračni prostor" i da je oboren iznad Yukona na sjeverozapadu Kanade.

"Kanadske snage će sada izvući i analizirati olupinu objekta", napisao je na Twitteru. Kanadska ministrica obrane Anita Anand objavila je na Twitteru da je razgovarala s ministrom obrane Sjedinjenih Država Lloydom Austinom, ponovno potvrdivši "zajedničku obranu" njihova suvereniteta.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.