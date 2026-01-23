Sanjaju državu Khalistan, ubili premijerku Indiru Ghandi, napali veleposlanstvo u Zagrebu

Kalistanski aktivisti sa stijega Veleposlanstva Indije u Zagrebu preksinoć su skinuli indijsku zastavu i podigli kalistansku zastavu. Taj incident izazvao je burnu reakciju indijskog veleposlanstva kao i same Indije. Aktivisti iz separatističog pokreta Khalistana također su na zid veleposlanstva napisali "Khalistan zindabad", odnosno "živio Khalistan" i "Hindustan murdabad", tj. "smrt Indiji".
Snimku incidenta objavio je Gurpatwant Singh Pannun, vođa skupine Sikhi za pravdu. "Jednom kada Punjab bude oslobođen od indijske okupacije, indijska će zastava biti zamijenjena zastavom Khalistana, a indijska veleposlanstva postat će veleposlanstva Demokratske Republike Khalistan", rekao je u videu.
