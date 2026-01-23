Naši Portali
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
INDIJU NE SMATRAJU DOMOVINOM

Sanjaju državu Khalistan, ubili premijerku Indiru Ghandi, napali veleposlanstvo u Zagrebu

Screenshot/X
Autor
Danijel Prerad
23.01.2026.
u 21:34

Kalisti su pristaše pokreta za stvaranje neovisne države Demokratske Republike Khalistan, koja bi oni željeli osnovati na području indijske savezne države Punjab, gdje većinu stanovništva čine Sikh

Kalistanski aktivisti sa stijega Veleposlanstva Indije u Zagrebu preksinoć su skinuli indijsku zastavu i podigli kalistansku zastavu. Taj incident izazvao je burnu reakciju indijskog veleposlanstva kao i same Indije. Aktivisti iz separatističog pokreta Khalistana također su na zid veleposlanstva napisali "Khalistan zindabad", odnosno "živio Khalistan" i "Hindustan murdabad", tj. "smrt Indiji".

Snimku incidenta objavio je Gurpatwant Singh Pannun, vođa skupine Sikhi za pravdu. "Jednom kada Punjab bude oslobođen od indijske okupacije, indijska će zastava biti zamijenjena zastavom Khalistana, a indijska veleposlanstva postat će veleposlanstva Demokratske Republike Khalistan", rekao je u videu.

Ključne riječi
veleposlanstvo Indija Khalistan

