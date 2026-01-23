Ruski bombarder nad Baltičkim morem: Europa podignula razinu pripravnosti

Rusko ministarstvo obrane u petak je objavilo snimku na kojoj se vide dva dalekometna bombardera Tu-22M3 tijekom, kako je opisano, „planiranog leta” u zračnom prostoru iznad neutralnih voda Baltičkoga mora. „Eskortu su osigurali piloti borbenih zrakoplova Su-35 i Su-30 Zračnih i svemirskih snaga. Trajanje leta bilo je oko pet sati. U određenim dijelovima rute dalekometne bombardere pratili su i borbeni zrakoplovi iz stranih zemalja”, priopćilo je ministarstvo obrane.

Moskva je naglasila da se svi letovi zrakoplova ruskih Zračnih snaga provode u strogoj sukladnosti s međunarodnim pravilima o korištenju zračnog prostora. Pojasnili su da redovito obavljaju letove iznad neutralnih voda, uključujući Arktički ocean, Sjeverni Atlantski ocean, Tihi ocean, te Baltičko i Crno more.

Ovo priopćenje objavljeno je samo dan nakon što je finska obavještajna služba upozorila da Rusija i dalje može predstavljati prijetnju europskim sustavima, jer njezina saznanja upućuju na mogućnost da Moskva planira nove napade na podmorsku kritičnu infrastrukturu u Baltičkom moru, piše Euronews.

Baltičko more pod visokim je stupnjem pripravnosti nakon niza napada na energetske i komunikacijske vodove te na naftovode, od kada je Rusija u veljači 2022. pokrenula punopravni rat protiv Ukrajine. Najnoviji incident zbio se na doček Nove godine, kada je Finska presrela rusko plovilo na putu prema Izraelu zbog sumnje da je sudjelovalo u sabotaži podmorskih komunikacijskih kabela.

Kremlj je više puta odbacivao optužbe za takve napade u Baltičkom moru. Opsežne europske istrage do sada nisu uspjela pronaći „neoboriv dokaz” koji bi povezao Moskvu sa sabotažnim incidentima. Finsko obavještajno izvješće također navodi da za Helsinki trenutno ne postoji neposredna vojna prijetnja, ističući kako je Rusija snažno angažirana u ratu u Ukrajini i da nema dokaza koji upućuju na neposrednu opasnost negdje drugdje. Međutim, upozorava se da se sigurnosna slika može drastično promijeniti u nadolazećim mjesecima i godinama, ukoliko Rusija uspije obnoviti ili proširiti svoje oružane snage.