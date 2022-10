Što se krije iza današnjih premijerovih obećanja: 'HDZ biračima više ne nudi ideologiju, sad je jasno što Plenković želi'

Logično je da vladajuća garnitura čini sve u svojoj moći kako bi uvjerila građane da se unatoč velikoj inflaciji, energetskoj nesigurnosti, sustavnoj korupciji, iseljavanju i vrlo izvjesnoj recesiji u Hrvatskoj i dalje dobro živi. One koje u to ne uspiju uvjeriti žele neutralizirati tezama da bi promjenom vlasti na čelo države došli neki opasni tipovi koji bi državu geopolitički i financijski destabilizirali. Premijer želi da mu narod pamti samo dobre stvari, a da mu one loše iz opreza ili čak straha zaboravi i oprosti. Taj smo scenarij već gledali 2020. i nisam siguran da će repriza biti toliko uspješna za Plenkovića, kaže politički analitičar Mate Mijić o godišnjem izvješću Vlade kojeg je Andrej Plenković u utorak podnio Hrvatskom Saboru.

Premijer Plenković, podsjetimo, u svom izvješću najavio je do kraja mandata Vlade povećanje prosječne neto plaće na 8200 kuna odnosno 1088 eura, od idućeg tjedna povećanje minimalne plaće na oko 4220 kuna, kao i reguliranje rada trgovina nedjeljom. Najavio je i da će država, uz postojeće besplatne udžbenike, financirati i jedan obrok dnevno svim osnovnoškolcima.

Plenković je spomenuo i ulaganje u sportsku infrastrukturu, odnosno izgradnju stadiona. "To uključuje i Maksimir i Poljud, u dogovoru s gradovima i klubovima i sponzorima” kazao je. Najavio i da će ovaj tjedan predložiti Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju kao dio reformskog paketa.

Za borbu protiv korupcije i njeno iskorjenjivanje kazao je da je to jedan od temeljnih zadaća kojoj je Vlade posvećena već šest godina i istaknuvši kako u podršci borbe protiv korupcije nema nedodirljivih.

Osvrnuvši se na popis stanovništva kazao je pak da ćemo zajedno morati raditi na djelotvornijim javnim politikama koje će pridonijeti preokretanju negativnih demografskih trendova.

Dodao je i da su u odnosu na početak mandata povećani iznosi svih rodiljnih i roditeljskih potpora za čak 55 posto. Poručio je da je Vlada odlučna i u suzbijanju fenomena nasilja u obitelji, kao i da posebnu pažnju posvećuje bolnom pitanju nestalih osoba za kojima ne prestajemo tragati kako bi se omogućilo njihovim obiteljima da saznaju sudbinu svojih najmilijih.

"Što se tiče rada nedjeljom, ako se sjetimo HDZ-ovih predizbornih plakata s prošlih izbora, mogli bismo pomisliti da je to pitanje već riješeno, ali očito će poslužiti i za novi izborni ciklus. Obnova stadiona i obećanje rasta plaća političkim dekretom svakako se uklapaju u onu "kruha i igara“, a čini se da je upravo to HDZ-ova strategija za sljedeće izbore. No morat će odgovoriti na pitanje zašto je državi obnova stadiona ispred obnove porušene Banovine u kojoj ljudi žive u nehumanim uvjetima", kaže Mijić.

Ipak, oporba je unatoč hvalospjevima i biflanju rezultata izrešetala Plenkovića dajući mu jedva prolaznu ocjenu zamjerajući njegovoj Vladi ponajviše korupciju, afere i nepotizam. Međutim, oporbeni zastupnici unisono su pozdravili najavu o uvođenju besplatnog obroka za osnovce.

"Oporba se definitivno razbudila i pojačala svoje aktivnosti, ali i dalje ima problem heterogenosti i nemogućnosti dogovora oko zajedničkog nastupa. Drugi najveći saborski klub odcijepio se od SDP-a pa tu ne treba dodatno pojašnjavati gotovo nemoguću zadaću međusobnog dogovora. Platforma Možemo!, s druge strane, interno funkcionira dosta drukčije od SDP-a i pitanje je mogu li biti kompatibilni, a ne treba smetnuti s uma da Možemo! zbog Zagreba ima itekakav motiv za relaksiranje odnosa s HDZ-om. Od desnih klubova vidjeli smo parcijalnu suradnju Suverenista i Mosta, a sve je ostalo zbog njihovih međusobnih čarki u domeni znanstvene fantastike. To nam govori da u opoziciji teško možemo imati i dva bloka, a kamoli jedan. U takvoj situaciji HDZ nešto mirnije spava, ali činjenica je da ni oni nemaju bajan koalicijski potencijal, a pritom teško mogu očekivati izborni uspjeh na razini onoga iz 2020.", kaže Mijić.

Mijić tvrdi da iz Plenkovićeve umiljate retorike pune obećanja i socijalne osjetljivosti proizlazi želja za osvajanjem novog mandata i održavanje na vlasti.

"Održanje na vlasti ultimativni je motiv za sve političare, a pogotovo za snažne organizacije poput HDZ-a koje upravo iz pozicije vlasti crpe glavninu svojih snaga. HDZ više nikome ne nudi ideale i vrijednosti, ali zato nudi društveni utjecaj, moć, karijerni napredak i poslovni uspjeh. I zato, dok je na vlasti, HDZ uspijeva pod tepih pometati gomilu svojih problema. Svjesni su toga i oni pa je zato ostanak na vlasti po svaku cijenu prioritet broj jedan. A to znači i neprincipijelne dogovore unutar vlastitih redova, ali i izvan njih. HDZ-ova većina teško može pasti jer su oni spremni učiniti baš sve da ju održe", zaključuje analitičar.

Mijiću je upala u oko i teza premijera kako je Hrvatska izabrala pravu stranu povijesti svrstavši se uz Ukrajinu uz osudu ruske agresije na tu zemlju. "Hrvatska jest na pravoj strani povijesti kad se radi o rusko-ukrajinskom sukobu, ali bila bi to i uz bilo kojeg drugog premijera. Naša je država članica euroatlantskih integracija, mi smo svoj okvir izabrali i svaki bi premijer morao ostati unutar tog okvira", kaže Mijić.

Na kraju svog izlaganja Plenković je preuzeo zasluge i za izgradnju Pelješkog mosta te LNG terminal na Krku. No koliko je to opravdano?

"Plenkovićeva je Vlada puno učinila u oba ta projekta i logično je da preuzima zasluge. Nisu ih započeli, ali su se njima vrlo ozbiljno pozabavili i završili ih. To nije mala stvar i logično je da se pohvale jer oba su ta projekta dugoročno važna za nacionalnu sigurnost", zaključio je politički analitičar Mate Mijić.