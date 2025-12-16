Tomislav Sokol: Zakon na kojem radim stavlja interese Hrvatske i EU na prvo mjesto

Zakonodavno izvješće o kritičnim lijekovima hrvatskog zastupnika Tomislava Sokola nakon višemjesečnih je pregovora usvojeno velikom većinom glasova na izvanrednoj sjednici Odbora za javno zdravlje Europskog parlamenta (SANT). Sokol je istaknuo da je ovo važan iskorak u zdravstvenoj politici kojim se na prvo mjesto stavljaju interesi država članica EU umjesto interesa stranih industrija lijekova.

„Ovaj zakon predstavlja jasan odgovor Europske unije na promjene međunarodnog poretka. Europa mora puno jače štititi vlastite interese nego dosad. To prije svega znači manju ovisnost o uvozu iz Indije, Kine i SAD-a te osiguravanje pravodobnog i sigurnog pristupa kritičnim lijekovima za europske pacijente“, rekao je Sokol.

Zakon uvodi niz mjera kojima se olakšava izgradnja proizvodnih kapaciteta za lijekove u Europi i snažno potiče privlačenje investicija u europsku farmaceutsku industriju. Za pacijente je najvažnija novost uspostava potpuno novog sustava zajedničke javne nabave lijekova na EU razini, od čega će najveću korist imati pacijenti u manjim državama poput Hrvatske jer će dobiti pristup novim, inovativnim lijekovima u isto vrijeme kad i pacijenti u velikim državama članicama.

„U izvješću sam osmislio i sustav koordinacije zaliha na razini EU. Nažalost, praksa pojedinih velikih država da gomilaju neproporcionalno velike količine lijekova na svojim zalihama često dovodi do ozbiljnih nestašica u drugim državama. Novim zakonom to ćemo spriječiti uspostavom sustava obvezne solidarnosti i raspodjele lijekova koji će omogućiti brzo preusmjeravanje lijekova iz velikih država u one manje koje se suočavaju s nestašicama. Time osiguravamo da pacijenti, bez obzira na veličinu države u kojoj žive, imaju jednaku razinu zdravstvene zaštite“, zaključuje hrvatski zastupnik Tomislav Sokol.