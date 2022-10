Plenković: 'Za hrvatske pilote, a i nas kao državu, taj proces ne postoji'

Premijer Andrej Plenković prozvao je u utorak Srbiju za neprihvatljivo ponašanje prema umirovljenim hrvatskim pilotima, ponovio je da je optužnica protiv njih politički motivirana i da je to za Hrvatsku nepostojeći proces. "Nije nam prihvatljivo ponašanje Srbije kad je riječ o hrvatskim pilotima", rekao je Plenković tijekom predstavljanja godišnjeg izvješća rada vlade Hrvatskom saboru.

Srbijansko tužiteljstvo tereti umirovljene hrvatske pilote za napade na srpske civile 1995. godine.

"To je prije svega politički motiviran proces i nikako ne pridonosi povjerenju, dapače. Udaljava nas jedne od drugih", rekao je premijer. "Za hrvatske pilote, a i nas kao državu, taj proces ne postoji", ponovio je.

Položaj Hrvata u BiH

Plenković je rekao da vlada sustavno zalagala za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se Hrvatska založila da se konstitutivnost naroda u BiH uvrsti u Strateški kompas EU.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt intervenirao je početkom listopada u Ustav Federacije BiH i izborni zakon, a premijer ističe da je hrvatska vlada tome pridonijela.

"On je jedini mogao pomoći i pomogao je. To se ništa nije dogodilo slučajno. Želimo podržati BiH u stjecanju statusa kandidata, ako to bude moguće već na sastanku Europskog vijeća u prosincu jer smatramo da je to dobro za sve narode u BiH", rekao je Plenković.

Europska komisija predložila je prošli tjedan da se BiH dodijeli status kandidata pod uvjetom da poduzme niz reformi, usvoji nekoliko zakona u području sudstva, izborne reforme, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja.

"Što je bliže BiH Europskoj uniji, to će biti i bolje riješena otvorena pitanja koja imamo", dodao je premijer.

Vanjskopolitički ciljevi - euro, Schengen

"Uvodimo euro čime jačamo monetarnu i ekonomsku snagu Hrvatske, ulazimo u Schengen čime štitimo granice, olakšavamo kretanje naših građana i dolazak turista", naveo je Plenković hrvatske vanjskopolitičke ciljeve koji se uskoro ostvaruju. Naglasio je da je Hrvatska "na korak do toga" da postane jedna od 15 država koje su istodobno članice NATO-a, Europske unije, šengenskog prostora i europodručja.

"Euro, na čijim će kovanicama uskoro biti i hrvatski nacionalni motivi, bit će simbol pune pripadnosti Hrvatske Europi", istaknuo je Plenković. Dodao je da je Hrvatske ispunila sve kriterije za Schengen, a sada se čeka mišljenje Europskog parlamenta i odluka Vijeća o punoj primjeni šengenske pravne stečevine.

Hrvatska na pravoj strani povijesti

Plenković je istaknuo da je "presudni geopolitički događaj ruska agresija na Ukrajinu".

"Hrvatska je stala na pravu stranu povijesti i snažno podržala i pomogla zemlji koja danas brani svoj suverenitet, ali i europske vrijednosti", naglasio je Plenković, dodavši da će Zagreb nastaviti pomagati Kijevu.

Još jedan oblik potpore predstavljat će prvi parlamentarni samit Krimske platforme koji će se idući tjedan održati u Zagrebu.

VIDEO: Izgubio mobitel u kući koju je opljačkao pa otišao na policiju i lagao kako je ostao bez njega