KOMENTIRALA NESREĆU

Fani Kerum poludjela na Keruma: Ima osobnog vozača, neću mu u zatvor u posjet

Kerumova Fani u elegantnoj sako haljini i s Rolexom na ruci vrijednim oko 50.000 eura
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 12:38

Kako ću se osjećat, imam troje malodobne djece i tinejdžera koji idu u školu, kazala je supruga Željka Keruma

Fani Kerum komentirala je uhićenje svoga supruga Željka Keruma koji je završio u zatvoru nakon što je izazvao prometnu nesreću kraj svog hotela Corner u Splitu. Policija ga je privela zbog prometne nesreće koja se dogodila u petak u ranim popodnevnim satima na Mažuranićevom šetalištu kraj njegovog hotela Corner. Kerum je automobil vozio bez važeće vozačke dozvole budući da mu je ona oduzeta zbog ranijih prekršaja. 

- Znam zbog čega me zovete. Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad... Ne bih puno išla u širinu. Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi. Materijalna šteta je tisuću eura, curi se nije ništa dogodilo. No to ne pravda činjenicu da je bez vozačke i da je sjeo za volan. Nosit će se s posljedicama, tako je kako je - rekla je za Slobodnu Dalmaciju Fani Kerum. 

- Kako ću se osjećat, imam troje malodobne djece i tinejdžera koji idu u školu - kaže. U zatvoru zasad ne planira posjetiti svoga supruga. 

- Mislim da čak i neću, ali vidit ću. Nisam ljuta nego eto... Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto došlo je - rekla je Fani Kerum.

Kerum će Božić provesti u zatvoru? Imao je novu prometnu nesreću, vozio je bez vozačke dozvole

Ključne riječi
Željko Kerum Fani Kerum

