Prof. Ljubičić: Ljudi su se ženili i udavali između sebe pa je genetski materijal ostao zarobljen u maloj populaciji

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same održala je jučer svoju 34. "zdravu kavu s doktorima“ koja je, uz vrhunske liječnike i stručnjake, okupila 70-ak sudionika. Žene, i njihovi partneri, imali su priliku izravno postavljati pitanja i saznati sve njima važne informacije o prevenciji malignih bolesti, dobiti savjete i podršku te postaviti brojna pitanja koja ih muče ili na koja nemaju odgovor.

Posebnost ovog projekta, za koji je udruga Nismo same lani primile i dvije nagrade, jest u tome što se ovakav oblik dijaloga odvija izvan zdravstvenih institucija, a sve kako bi kroz prijateljski razgovor omogućili bolju komunikaciju i razumijevanje između liječnika i pacijenata.

Sa zainteresiranim ženama, njihovim obiteljima i građanima razgovarali su vrhunski liječnici i stručnjaci: prof. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med., gastroenterolog KBC-a Sestre milosrdnice, predsjednik Povjerenstva za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i bivši ministar zdravstva; prim. dr. sc. Paula Podolski, dr. med., spec. onkologije i radioterapije, voditeljica Odjela za tumore dojke KBC-a Zagreb; Martina Bašić-Koretić, dr. med., specijalistica onkologije i radioterapije u Kliničkoj bolnici Dubrava, Zagreb; prim. doc. dr. sc. Dražan Butorac, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije te ginekološke onkologije, pročelnik Zavoda za opću i onkološku ginekologiju Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice i predsjednik Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskoga liječničkog zbora te Ivona Poljak, psihologinja na Klinici za onkologiju KBC-a Zagreb.

- Odaziv žena na ‘Zdrave kave s doktorima’ uvijek je velik, što potvrđuje koliko je potreba za ovakvim susretima snažna. Drago nam je što žene u Udruzi Nismo same pronalaze podršku, razumijevanje i konkretne odgovore na svoja pitanja. Osim stručnih informacija, poseban naglasak stavljamo na emocionalno zdravlje i važnost prevencije - istaknula je Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge Nismo same. Zahvalila je i svim liječnicima koji su se uključili u projekt, a do sad ih je bilo više od 100.

Prema riječima prof. dr. Nevena Ljubičića najvažnija je sekundarna prevencija, a, nažalost, odaziv na probir za rak crijeva je svega 25 posto.

Prof. Ljubičić pozvao je građane na odgovornost istaknuvši kako se danas, ako se ljudi redovito odazivaju na preventivne preglede, može spriječiti čak i rak pankreasa koji ima 100-postotnu smrtnost. - Hrvatska je mala zajednica, ljudi su se ženili i udavali između sebe pa je genetski materijal ostao zarobljen u maloj populaciji. A kad je zarobljen, ostaju zarobljene i sve mutacije. To danas vidimo u sustav određenih sijela pojedinih tumora koje se u velikim zemljama rijetko povezuju - rekao je Ljubičić.

- Svaki dan provodim s pacijentima koji se suočavaju s jednim od najvećih izazova u svom životu. Svjedočim njihovoj snazi, upornosti i nevjerojatnoj želji za životom, a moj je zadatak biti uz njih, pružiti im podršku, sigurnost i smjernice kroz svaki korak procesa. Prevencija je ključ. Redoviti pregledi, poput mamografija, ultrazvuka dojki i drugih dijagnostičkih metoda, omogućuju nam da rak otkrijemo u ranijim fazama, kada su šanse za izlječenje najveće. Uvijek naglašavam svojim pacijentima da je bolje obaviti pregled ‘bez razloga’ nego ga izbjegavati zbog straha - rekla je Paula Podolski. dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije.

Poseban dio razgovora bio je posvećen mentalnom zdravlju i psihološkoj podršci, koja je ključna ne samo za pacijentice već i za članove njihovih obitelji. - Rak ne pogađa samo tijelo, već i psihu. Razgovor, podrška i razumijevanje iznimno su važni u svim fazama bolesti, od dijagnoze, tijekom liječenja pa i nakon njega. Važno je osvijestiti da briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, već nužan dio procesa liječenja - poručeno je tijekom susreta.

'Zdrava kava s doktorima u Zagrebu' održana je uz podršku Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba u čije ime je događaju nazočila Jasna Tucak, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja.

„Zdrave kave“ Udruge Nismo same tijekom 2022. i 2023. godine održane su kao EU projekt u sveukupno 16 gradova diljem Hrvatske s ciljem informiranja, educiranja, povećanja svijesti građana o važnosti prevencije te pružanja podrške onkološkim pacijenticama i njihovim obiteljima. Po isteku EU projekta Udruga je nastavila svoj put u promicanju zdravlja i pružanju podrške onima koji je najviše trebaju pa je projekt proširen i na hrvatske otoke: Ugljan, Korčulu i Cres.