Što se događa? Tehnološki milijarderi grade bunkere i gomilaju zalihe: 'Imam puške, plinsku masku, antibiotike, vodu...'

Dok se javno natječu u razvoju umjetne inteligencije, neki od najmoćnijih ljudi Silicijske doline u tišini se pripremaju – za smak svijeta. Prema pisanju portala Futurism novi val straha među elitom izazvala je utrka za dominaciju u području umjetne inteligencije (AI). Sve je više onih koji vjeruju da bi nekontrolirani razvoj tzv. opće umjetne inteligencije (AGI) mogao uzrokovati raspad svjetskog poretka.

Među njima su i poznata imena – Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, i Mark Zuckerberg, osnivač Mete. Dok Zuckerberg, prema medijima, na Havajima gradi “malo sklonište” od gotovo 500 kvadrata, Altman je već poznat po svojim “apokaliptičnim zalihama”. – Trudim se o tome ne razmišljati previše. Ali imam puške, zlato, kalijev jodid, antibiotike, baterije, vodu, plinske maske izraelske vojske i veliko imanje u Big Suru kamo mogu odletjeti – izjavio je Altman još 2016. za New Yorker.

Bivši glavni znanstvenik OpenAI-a Ilya Sutskever, koji danas vodi konkurentsku tvrtku Safe Superintelligence, navodno je još prije nekoliko godina rekao: “Definitivno ćemo izgraditi bunker prije nego pustimo AGI.” I dok jedni najavljuju kataklizmu, drugi, poput Altmana i Zuckerberga, javno promiču utopijsku viziju budućnosti u kojoj AI rješava klimatske promjene i liječi bolesti.

No, profesorica računalnih znanosti sa Sveučilišta Southampton Wendy Hall upozorava da se o “superinteligenciji” i dalje više govori nego što postoji. – AI je fascinantna, ali još nije ni blizu ljudskoj inteligenciji – rekla je za BBC. Unatoč tome, umjetna inteligencija već snažno mijenja svakodnevicu. Novi alati za generiranje sadržaja, poput OpenAI-jevog Sora 2, brišu granice između stvarnog i digitalnog svijeta i postaju “motor dezinformacija”. Sve više ljudi, uključujući maloljetnike, koristi chatbotove poput ChatGPT-a i Character.ai-ja za razgovor, savjete i čak – romantične odnose.