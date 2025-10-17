’Američki tehnološki divovi digitalni su kolonijalisti, industrija organizirane pljačke’

Rastu napetosti između Njemačke i Sjedinjenih Država nakon što je njemački ministar kulture Wolfram Weimer na otvaranju Sajma knjiga u Frankfurtu oštro kritizirao utjecaj američkih tehnoloških divova na kulturu. Weimer je rekao da u podatkovnim centrima u Silicijskoj dolini u Kaliforniji vlada "zlatna groznica", čitave kulture "degradiraju se na dobavljače sirovina" i besramno iskorištavaju. Nazvao je to – "digitalnim kolonijalizmom". Na svečanom otvorenju sajma Weimer je još rekao: "Na svojevrsni vampirski način, tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom isisavaju kreativni potencijal iz bezbrojnih bistrih umova, iskorištavajući njihove ideje i osjećaje, njihovu kreativnost, njihovu viziju. "Weimer je govorio o "raciji" američkih i kineskih tehnoloških tvrtki koje bez licence pristupaju tekstovima, slikama, glazbi, filmovima i životnom djelu.