Što je točno izazvalo raskol Putinova chefa i ruske tajne službe GRU? Jedan čovjek to sigurno zna

Rusija je neočekivano dobila novog neprijatelja u ratu u Ukrajini – wagnerovce. Donedavni favoriti ratu sklonog dijela ruske javnosti i njihovih perjanica, vojnih blogera i analitičara, ostali su u šoku objavom Jevgenija Prigožina kako njegova jedinica odlazi iz Ukrajine i ulazi u Rusiju kako bi stigla do Moskve i tamo se obračunala s ministrom obrane Sergejem Šojguom te načelnikom glavnog stožera ruske vojske generalom armije Valerijem Gerasimovim. Kao konkretan razlog je Prigožin u jednom od nekoliko audiodokumenata na svojem Telegram kanalu naveo zračni napad na njegovu postrojbu. Rusko ministarstvo obrane to je opovrgnulo, a služba FSB odmah izdala nalog za uhićenje zbog poticanja na vojnu pobunu. No, Prigožin je prije nekoliko dana na spomenutom Telegram kanalu objavio eksplozivan polusatni intervju.

Trebalo je pregovarati

Ovdje on tvrdi kako je lažna bila tvrdnja Moskve da Ukrajina planira napasti. – Ništa se posebnoga nije događalo tog 24. veljače. Ministarstvo obrane nastoji zavarati javnost i predsjednika te uvjeriti u priču da je s ukrajinske strane dolazio nestvarni broj napada te da su nas htjeli napasti zajedno s cijelim NATO-om, kazao je Prigožin tvrdeći i kako se rat mogao izbjeći da se pregovaralo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

– Kada je Zelenski postao predsjednik, bio je spreman za dogovor. Sve što je trebalo učiniti bilo je sići s Olimpa i s njime pregovarati, govorio je pitajući se – zbog čega je Rusiji trebao rat? – Zato da bi Šojgu dobio medalju Heroja Rusije. Oligarhijski klan koji vlada Rusijom trebao je rat. Mentalno bolesno smeće odlučilo je da nema problema da se baci još nekoliko tisuća ruskog mesa u stroj za mljevenje. Oni će poginuti u bombardiranjima, a mi ćemo dobiti što želimo – govorio je Prigožin koji ovdje nije izravno napadao Putina, ali jest nekoliko njegovih odluka, a prije svega što se nastavlja izolirati. Ustrajao je i u tvrdnji kako se ruska vojska u ovom trenutku posvuda povlači te da su gubici veliki.

Kao i prije, malo tko je Prigožina slušao i uzeo za ozbiljno. Nije nikakva tajna da Prigožin nije podnosio ni Šojgua ni Gerasimova, no malo je onih koje on i podnosi. Slične osjećaje prema dvojici odgovornih za ruski obrambeni sektor ima i Ramzan Kadirov, vođa Čečena čija se postrojba Ahmat također bori u Ukrajini, ali postoji jedna razlika – ni on, naime, ne voli Prigožina. Prijelomni je trenutak, čini se, nastupio kada je Prigožin odbio potpisati Šojguov ukaz kako sve "privatne" postrojbe koje se na ruskoj strani bore u Ukrajini moraju prijeći pod zapovjedništvo ruskog ministarstva obrane. Od tog trenutka od šefa Wagnera mogu se čuti samo otrovne kritike na račun ruske vojske i ministarstva obrane, koje su uglavnom bile neutemeljene. Jer, suprotno Prigožinovim tvrdnjama da se rusku javnost obmanjuje te je stanje na fronti katastrofalno, ruska se vojska drži neočekivano dobro. Dakle, Wagner Rusiji u Ukrajini više nije potreban, bez obzira na to što Prigožinova samohvala kako se radi o najiskusnijoj i operativno najsposobnijoj postrojbi u ovom trenutku na svijetu doista nije tako daleko od istine. Ali, posebno je za njega pogubno što je za to zaslužan časnik kojega je on sam, zajedno upravo s Ramzanom Kadirovim najviše promovirao kao zamjenu za omraženog Gerasimova.

VIDEO Ruski helikopter napada wagnerove trupe na području Voronježa

I Surovikin mu okrenuo leđa

A to je baš general Armagedon, Sergej Surovikin, koji je obranu organizirao tako da ukrajinska vojska tek teškom mukom osvaja koju stotinu metara u nekakvom polju, a tek rijetko neko selo ili od njega veće mjesto. Jevgenij Prigožin očito je shvatio kako više nije potreban, kako njegovi apeli prema Kremlju nisu imali odaziva, i sada je napravio pogrešku koja će ga stajati svega. Šef Wagnera nije nerazuman te je u ovom trenutku teško reći zbog čega je odlučio upasti u vlastitu zemlju s cijelom gomilom tenkova i drugih vozila, do zuba naoružanim iskusnim vojnicima, prema njegovim riječima, 25.000 duša. Time je u svakom slučaju izazvao nekakav učinak. Najprije su jučer ujutro oborena tri helikoptera ruske vojske, među njima i jedan Mi-35. A onda su se pojavila izvješća kako je dobar dio ruske elite pobjegao iz Moskve. Vladimir Putin za koga je Prigožin radio i najprljavije i najkompliciranije poslove, nije se prepao.

– Branit ćemo i svoj narod i svoju državnost od bilo kakvih prijetnji, pa tako i unutarnje izdaje. Ono s čime smo suočeni može se upravo nazvati izdajom. Neograničene ambicije i osobni interesi doveli su do izdaje i izdaje zemlje i njezina naroda. To je dovelo do izdaje cilja za koji su se borili i gubili živote borci i zapovjednici grupe Wagner rame uz rame s drugim formacijama i jedinicama. Heroji koji su oslobodili Soledar i Artemovsk, gradove i naselja u Donbasu, koji su se borili i izgubili živote za Novorusiju, za jedinstvo ruskog svijeta – njihovo ime i slavu izdali su i oni koji pokušavaju dići pobunu i gurajući zemlju prema anarhiji i bratoubojstvu, porazu i konačnoj predaji. Neće se dopustiti da se u zemlji ponovi građanski rat, bile su riječi kojima se već u subotu navečer ruski predsjednik obratio javnosti. I po ruskim Telegram kanalima javljaju se reminiscencije na Oktobarsku revoluciju i bjelogardejce, no rano je još tvrditi kako će doći baš do takvog krvoprolića. Wagnerovci, iako dobro opremljeni i uvježbani, od Rostova koji su zauzeli u nedjelju ujutro do Moskve imaju više od 400 kilometara. Iako su njihova vozila primijećena i u Lipeckoj oblasti, dakle nešto više od 350 km od Moskve, potrebna im je ogromna količina goriva da bi dosegli Moskvu čak i u izravnom, nesmetanom maršu, pitanje je koliko imaju i streljiva ako doista dođe do izravne konfrontacije s ruskom vojskom. Najveće je pitanje u ovom trenutku kako će se vojska ponašati, odnosno koliko imaju postrojbi koje se mogu suprotstaviti wagnerovcima i ljutom Prigožinu.

GALERIJA Wagnerovci u Rostov na Doni

– Mi smo patrioti, a oni koji nam se suprotstavljaju okupljeni su oko smeća. Predsjednik se duboko vara, nitko se neće predati ni ispovjediti, ni na njegov ni na zahtjev FSB-a ili bilo koga drugoga. Mi smo samo zabrinuti za sudbinu domovine, a nećemo podnositi izdaju. Naši su vojnici ostavljeni u Africi, a onda su ih bez streljiva ostavili i u Ukrajini – rekao je Prigožin podsjećajući tako na događaje ranije ove godine kada njegovim borcima u Bahmutu nije isporučivano streljivo. Ali isto tako odgovarajući i na uhidbeni nalog iz FSB-a koja je pozvala i njegove vojnike da sami urazume i privedu ga. U Moskvi je u međuvremenu sigurnost znatno podignuta, blokirani su prilazi državnim institucijama, vojska je na ulicama.

Javio se i najodgovorniji

Oglasio se i sam general armije Sergej Surovikin. – Pozivam vas da prestanete. Neprijatelj čeka da se naša unutarnja politička situacija zaoštri. Ne smijemo igrati u korist neprijatelja u ovom teškom trenutku. Prije nego što bude prekasno, potrebno je pokoriti se volji i nalogu svenarodno izabranom predsjedniku Ruske Federacije, zaustaviti konvoje, vratiti ih na mjesta stalnog rasporeda i koncentracije, a sve probleme rješavati samo mirnim putem. Zajedno smo prošli težak put, zajedno smo se borili, riskirali, stradali, zajedno smo pobjeđivali. Mi smo iste krvi, mi smo borci, rekao je Surovikin. Nakon njega oglasio se i general-potpukovnik Vladimir Alekesejev, osoba od visokog ugleda u ruskoj vojsci.

– Bez obzira na to kakve su vam namjere, ovo je nož u leđa našoj zemlji i našem predsjedniku, urazumite se, ovo je državni udar, poručio je Wagner. Međutim, Aleksejev je zaista jako važna figura unutar GRU-a koji sigurno zna razlog zbog kojeg je Prigožin ovoliko ljut na ministarstvo obrane. I sam Dmitrij Utkin, osnivač Wagnera, bio je djelatnik GRU-a. PMC Wagner osnovan je za tajne operacije, no Prigožin u jednom trenutku shvaća što to znači imati vlastitu vojsku. I izvlači se iz okrilja GRU-a, a ta služba osniva novu privatnu vojsku, Redut. Što je točno izazvalo raskol Putinova chefa i GRU-a, pa tako i ministarstva obrane, nije poznato. Sasvim sigurno to zna general Aleksejev čije je ovo obraćanje bilo jedno od rijetkih. A riječ je o čovjeku koji je bio duboko involviran u organizaciju napada na Ukrajinu 24. veljače 2022. Moguće je da je razlog raskola što je GRU za novu postrojbu počeo regrutirati upravo wagnerovce, a tome Prigožin nije mogao ništa, prema jednoj je storiji i uzmakao u tom konfliktu.

Ipak, sinoć se čini se dogodio veliki obrat. U trenutku kad su wagnerovci bili na 200 km od Moskve, njihov šef Jevgenij Prigožin na svom je Telegram kanalu rekao da je pristao “zaustaviti” napredovanje svojih trupa prema Moskvi, jer, kako kaže, ne žele “prolijevati rusku krv”. Kako javljaju ruski mediji do dogovora je došlo posredovanjem predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, a iz Kremlja su poručili da će prema sporazumu šef Wagnera i njegovi borci biti sigurni od kaznenog progona te da će se Prigožin preseliti u Bjelorusiju.

