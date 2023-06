Predsjednički avion poletio iz Moskve pa nestao s radara: Ne zna se je li Putin na letu

Ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava se sakriti, ustvrdio je politički strateg Jason Jay Smart na svom Twitter profilu uz objavu fotografije sa stranice za praćenje letova Flightradar24. "Putinov zrakoplov, na putu do njegovog bunkera, putuje bez uključenih transpondera. Želi se igrati skrivača s Prigožinom? Ovo će biti zabavno", naveo je Smart.

Ističe kako je Putinov zrakoplov poletio iz Moskve prema Sankt Peterburgu te kako su i drugi dužnosnici počeli napuštati glavni grad Rusije. Primjerice, naveo je kako je zamjenik premijera Denis Manturov već u Turskoj.

PUTIN TRYING TO HIDE



Putin’s aircraft, on the way to his bunker, is traveling without the transponders turned-on.



He wants to play hide-and-seek with Prigozhin?



