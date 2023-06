Kotromanović: Zvijer koja je hranjena i tetošena godinama otrgnula se od lanca i napada gospodara

Je li osveta ruskom vojnom vrhu plaćeničke skupine Wagner iznenađenje ili je očekivana? Kako se prema njoj postaviti? Šef Wagnerovaca optužuje predsjednika Vladimira Putina da skriva činjenice s ratišta, no tako je i od samoga početka rata. Situaciju u Rusiji komentirao je vojni analitičar Večernjeg lista Ante Kotromanović, a s kojim je u studiju Večernjeg TV razgovarala naša novinarka Lana Kovačević.

- Konstantna su prepucavanja između Jevgenija Prigožina i ministarstva obrane, prvenstveno, načelnika stožera i generala ruske vojske, no posljednja događanja, gdje je došlo i do vatrenog obračuna između njegovih plaćeničkih snaga i regularne ruske vojske, moglo je možda naslutiti da će doći do nečeg višeg. A to više je klasična pobuna plaćeničke vojske koja je dobro organizirana, motivirana, riječ je o fanatičnim borcima, i možete zamisliti kako je to kada on kontrolira 25.000 vojnika koji ga slijede kao gurua. S druge strane, moramo se zapitati je li Putin stvarno postao toliko slab, ili je Prigožin stvarno lud, ludo hrabar, ili je na nekim drogama, da se usudi u okolnostima Putinova režima koji kontrolira baš sve, svakog pojedinca i izjavu, podići pobunu i krenuti u vatrenu borbu s regularnim snagama. Sada je pitanje je li ovo početak neke nove Oktobarske revolucije i 1918. godine, a po mojem mišljenju nije zato što nije sazrelo takvo vrijeme u Moskvi. Zanimljivo je što je Prigožin prvo došao kod generala ruske vojske tražeći potporu. On sam, naime, ne može napraviti državni udar. Ključno je pitanje hoće li se pobuna proširiti na regularne trupe ruske vojske, dakle hoće li se njemu pridružiti različiti vojni okruzi i generali koji u njemu vide rješenje za jaču i čvršću Rusiju. Evidentno je da se zvijer koja je hranjena i tetošena godinama otrgnula od lanca i napada svog gospodara - stava je Kotromanović.

Wagnerovci su odaniji svom šefu, nego samom Putinu, a Kotromanović će to objasniti činjenicom da su svašta prošli, od Sirije pa nadalje, ukratko - braća su po oružju.

- Ginuli su, izloženi na prvoj crti bojišnice, i napravili su bratstvo temeljeno na strogoj kontroli. Dosta je to zabrinjavajuće, Putin zaista ima razloga strepiti od takve fanatizirane vojske. Jedna je to od najboljih formacija unutar Rusije, dokazala se na terenu i upravo iz toga crpe snagu - kazao je.

Cilj je Wagnerovaca srušiti rusko vojno vodstvo, no koliko je to realan cilj?

- Trenutno je ovo klasična pobuna. Ako Prigožin uspije na svoju stranu pridobiti regularne trupe ruske vojske, koje su također nezadovoljne stanjem na ratištu u Ukrajini i mizernim uspjesima u odnosu na očekivanja, bit će to ozbiljan problem za Putina, to onda može biti početak nove Oktobarske revolucije. No, vjerujem kako će većina generala ostati odana Putinu. Pitanje je, pak, što bi bilo bolje za svijet - Vladimir Putin kakvog poznajemo, ili Prigožin, koji je apsolutno izvan kontrole. Zamislimo da Prigožin postane predsjednik Rusije i sa svojom ekipom brutalnih kriminalaca i ubojica postane lider nuklearne sile. Mislim da on ne bi prezao upotrijebiti bilo koje oružje da okonča rat u Ukrajini - odgovorio je Kotromanović.

Ako eskalira sukob i pobuna se idućih dana proširi na druge gradova, dobra je to prilika, dodao je, za ukrajinske snage da to iskoristi i udare na Ruse s novoformiranim postrojbama i tehnikom koju su dobili.

Na upit kakve posljedice mogu očekivati Wagnerovci, naš će analitičar odgovorit: "Brutalne".

- Prigožin je već sada tretiran kao izdajnik. Putin je jasno poručio da su Wagnerovci izdajnici i da to neće tolerirati. Za očekivati je da Putin digne borbene avione i žestoko udara kolone koje na otvorenom nemaju nikakve šanse. No, ako uspostave vojno-političku moć unutar gradova, potrajat će ovo jedno vrijeme, jer će ruskoj vojsci biti teško poraziti Wagnerovce u gradovima. Potpuno sam siguran da će Wagnerovci nakon ovoga nestati kao formacija, jednostavno će ih rasformirati, kao Crvene beretke u Beogradu - uspoređuje.

Kako ova pobuna može utjecati na građane u Rusiji? Wagnerovci su, naime, odaslali poruku Putinu kako ne žele živjeti u zemlji punoj korupcije.

- Prigožin vrlo dobro zna, sigurno bolje do svih nas, koliko je ruski sustav premrežen korupcijom i koliko to izjeda sustave kao što su ministarstvo obrane ili vojne formacije. Kada su krenuli u rat, nisu imali gume, dovoljno hrane, streljiva... No, s obzirom da je rusko društvo potpuno dezinformirano o stanju na ratištu, pa i u svijetu, mislim da u ovom trenutku više vjeruju Putinu nego jednom plaćeniku - zaključio je Kotromanović.

