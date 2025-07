Rasjed je pukao stotinama kilometara u dužini: Hrvatski stručnjak o snažnom potresu na Kamčatki

Izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu rekao je kao će nakon ovako jakog potresa vjerojatno biti i jakog tsunamija. - Osnovni izračuni kaže kako bi trebalo negdje sedam sati tom tsunamiju da dođe do Havaja. Koliki će točno biti taj val treba vidjeti i pratiti. Po prvim procjenama možda neće biti velik iako se ta procjena možda promijeni kada dođe još informacija, kaže prof. Stipčević. Da bi se ovakav potres dogodio mora se aktivirati rasjed. - Ovdje je riječ o kontaktu Sjevernoameričke, manje Ohotske, i Pacifičke tektonske ploče. Na području Kamčatke se oceanska Pacifička podvlači, to je ono što zovemo subdukcija, ispod kontinentalne, Sjevernoameričke ploče. Tamo ima i vulkana, kao i svih onih popratnih pojava koje se zbog toga javljaju, pa su česti i ovako veliki potresi. Tako da mislim kako ovo nije ništa neuobičajeno za to područje, ali da je veliki potres to sigurno jest, i to zato jer rasjed 'pukao' stotinama kilometara u dužini, objašnjava naš stručnjak.

Bilo je uvoda u ovaj događaj ali teško je vjerojatno da će iza njega nastupiti nešto još i jače. - Teško. Najprije, bilo je tamo par potresa, prošle godine i nedavno magnitude 7. i 7.1 baš na tom području. Čitao sam par članaka kolega u kojima stoji da bi to možda moglo značiti da će se tu dogoditi malo jači potres, jer aktivirala se velika zona pa se, evo, i dogodio potres. I prije je tamo bilo potresa, moguće da je jednostavno bila slučajnost, a može biti da su kolege točno najavile kako će se dogoditi ovaj sada. Teško da može biti i većeg potresa, ali ono što se može dogoditi jest da puknuće ovog dijela rasjeda aktivira drugi dio rasjeda, pa da se dogodi sličan takav potres na drugom dijelu rasjeda, sjevernije ili južnije od njega. To je relativno rijetko i u ovom slučaju, kada bi inzistirali na pitanju da li će to dogoditi ili ne, rekao bih da vjerojatno neće, ali uvijek postoji mala mogućnost da se dogodi da on aktivira i drugu sekciju rasjeda, pa da pukne sličan takav potres i na ono drugom, iako bi to bilo stvarno rijetko. Ovo je ogroman potres koji je oslobodio zonu rasjeda stotinama kilometara dugu, ali je sada, laički rečeno, ispraznio napetosti na tom dijelu rasjeda te će sada biti mir neko vrijeme, kaže prof. Stipćević.

Vjerojatnost je da će na tom području sada dugo vremena biti sekundarnih potresa. - Sad ćemo takve manje potrese gledati ne mjesec dana, nego će se godinama događati naknadni potresi i vjerojatno, koliko sam vidio, već ima nekoliko takvih magnitude 7, i sada će to trajati mjesecima, govori ovaj naš stručnjak. Sada očekuemo tsunamije. - Tsunami je malo zapljusnuo Kamčatku, ali glavni potres se dogodio na moru kao što obično biva, par stotina kilometara od obale. I u ovom slučaju je dobro što je to stvarno divljina i daleko od gusto naseljenog područja. Jer najopasniji je upravo tsunami. Potres se dogodi na Kamčatki, a zapravo veliko razaranje se dogodi na Havajima ako se dogodi veliki tsunami. To je zapravo kod ovakvih potresa ono što je najrazornije. Sjetimo se onog u Japanu 2011., da nije bilo tsunamija, mi se zapravo tog potresa danas ne bi ni sjećali, bio je velik i to je to. Ali je tsunami bio taj koji je uzrokovao devastaciju po cijelom Japanu. Kao što je razoran bio i onaj iz Sumatre koji je 2004. Tsunami je tu uvijek kod tako velikih potresa, tsunami je ono što je najopasnije, što izazove najviše uništenja i ljudskih žrtava, kaće naš sugovornik. Val će doći do Havaja, jedino je pitanje kolika je visina tog vala. - Ako je potres takav da izazove veliki tsunami, može biti da na Havajima bude veličina vala otprilike od jednog metra. Ako je bila relativno mala pobuda, da potres nije pogodio tako da izazove tsunami, onda će vjerojatno na Havajima biti val od možda desetak centimetara. Sada treba pratiti i vidjeti koliki će biti val, mislim da Amerikanci imaju mjerne bove po Pacifiku koje služe upozorenju na tsunami, tako da ćemo znati vrlo skoro koliki val će doći do Havaja i do zapadne obale Amerike, kazao nam je prof. Josip Stipčević.